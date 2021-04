Torre Maura, via dei Colombi ancora chiusa: al via le ispezioni di Acea

Interdetto al traffico il tratto di strada tra via dei Canarini e via dei Ruderi di Casa Calda

Fermate bus soppresse in via dei Colombi nel tratto chiuso al traffico

Saranno gli operatori di Acea Ato 2 a ispezionare il sottosuolo di via dei Colombi per comprendere quali cause abbiano portato al cedimento dell’asfalto generando crepe sul manto stradale. “Sollecitata anche la società Areti a effettuare controlli sui lavori eseguiti in passato” hanno spiegato dall’assessorato ai lavori pubblici.

Non c’è pace per i residenti e i negozianti di via dei Colombi a Torre Maura. Parte della strada è stata chiusa al traffico agli inizi del mese di marzo a causa di una fuga di gas: da qual giorno la voragine scavata per i rilievi non è ancora stata completamente chiusa e l’area è tutt’ora recintata ma la via è aperta al transito. A poche decine di metri di distanza, nei giorni scorsi sono state segnalate (anche attraverso le pagine del nostro giornale) crepe sull’asfalto che hanno richiesto un sopralluogo dei vigili del fuoco e la chiusura del tratto interessato. Il traffico su via dei Colombi è interdetto tra via dei Canarini e via dei Ruderi di Casa Calda, accesso negato anche ai bus.

“Un episodio spiacevole che ha sancito il fallimento del governo a cinque stelle del municipio” aveva commentato nei giorni scorsi Fabrizio Compagnone, capogruppo del Partito democratico di viale Cambellotti che denunciava le condizioni del manto stradale prima delle chiusura. Intanto dall’assessorato ai lavori pubblici della giunta Romanella hanno spiegato che sono al vaglio dei tecnici le diverse ipotesi su cui si dovrà indagare per comprendere le cause del dissesto. “Abbiamo chiesto una ispezione con urgenza ad Acea” ha puntualizzato Sergio Nicastro, delegato del parlamentino di viale Cambellotti. Intanto cresce l’esasperazione tra i residenti del quartiere: “Questa strada è un disastro”.