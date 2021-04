Torre Maura: chiuso al traffico un tratto di via dei Colombi. Bus deviati

Quanto temuto è diventato realtà: parte di via dei Colombi è stata chiusa al traffico. Nei giorni scorsi abbiamo anticipato la presenza di crepe a pochi metri di distanza dalla voragine recintata, ormai, un mese e mezzo fa. Compagnone (Pd): “La maggioranza del Municipio VI, dopo quest’ennesimo spiacevole episodio, ha certificato il proprio fallimento”.

Agli inizi del mese di marzo, parte di via dei Colombi, strada commerciale di Torre Maura, è stata chiusa al traffico a causa di una fuga di gas che ha comportato scavi e interventi in profondità per risalire alle cause del danno. Nonostante il tratto di strada interessato sia stato poi riaperto al transito, resta la voragine e si attende una soluzione definitiva. Nella mattina di lunedì, in via dei Colombi si è svolto un sopralluogo dei vigili del fuoco, a seguito del quale è stata decretata la chiusura del tratto di strada tra via dei Canarini e via di Ruderi di Casa Calda perché l’interdizione dell’area non avrebbe garantito lo spazio idoneo previsto. Deviate anche le linee bus.

“Da parte nostra c’è stata sempre massima lealtà e disponibilità volta al bene dei cittadini tutti, ma purtroppo qui manca proprio la caparbietà giusta e volentorosa per risolvere le questioni più importanti e difficili” ha commentato Fabrizio Compagnone, capogruppo Pd di viale Cambellotti. Abbiamo provato a contattare l'assessorato ai lavori pubblici della giunta Romanella, senza ottenere risposta.