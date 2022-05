Torre Maura: Daniele realizza un plastico lungo 19 metri che riproduce una ferrovia

Un plastico lungo 19 metri che viene presentato sia con un montaggio lineare che sotto forma di U perché non sempre lo spazio è adeguato. È questa la riproduzione che Daniele Monni, meccanico degli stabilimenti Atac di Tor Sapienza, ha fatto di una stazione ferroviaria. Un lavoro lungo cinque anni che, di tanto in tanto, viene ampliato con nuove installazioni. “È tutto perfettamente funzionante, compresa l’illuminazione” ha commentato entusiasta Monni al nostro giornale in attesa della mostra. L’evento – dal titolo ‘Trenini in parrocchia’ - porterà a Torre Maura decine di modellisti e si terrà nei giorni 7 e 8 maggio, presso i locali della chiesa di San Giovanni Leonardi.

Dell’inventiva e della genialità di Daniele abbiamo già parlato nei mesi scorsi quando a dicembre ha esposto, tra il colonnato di piazza San Pietro, un presepe realizzato all’interno del frontale di un vecchio bus. Una passione quella per il modellismo e le riproduzioni in scala che il meccanico di Tor Sapienza coltiva da tempo. Da sei anni, infatti, è promotore dell’iniziativa ‘Trenini in parrocchia’: una due giorni in cui vengono messi in mostra i lavori realizzati da lui e da altri appassionati del settore, romani e non. Nello specifico, il plastico della stazione ferroviaria di Monni riproduce in maniera assolutamente fedele tutto ciò che è presente intorno all’infrastruttura: oltre i binari, i treni e la stazione anche la postazione dei vigili del fuoco, i caseggiati, gli alberi. Non solo: il plastico è funzionante in ogni suo aspetto, dall’illuminazione alla motricità.

“È partito il treno della comunità e della solidarietà dal quartiere Torre Maura, questa iniziativa si inserisce in un filone di attività che gli abitanti e le realtà associative stanno portando avanti da tempo, dall'inclusione alla salvaguardia dell'ambiente, fino agli aiuti alla popolazione ucraina” ha commentato Gianfranco Gasparutto, consigliere municipale e vice presidente dell’associazione “La via del fare”.