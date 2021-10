Torre Spaccata è passato nel VII municipio, ma ai seggi arrivano le schede elettorali del VI

Caos a Torre Spaccata nel tardo pomeriggio di sabato quando in alcuni seggi elettorali, all'interno del scuole del territorio, sono state consegnate le schede elettorali del sesto municipio, anziché le schede del settimo municipio su cui gli elettori dovranno esprimere la propria preferenza.

L'iniativa popolare nel 2018, l'approvazione in Campidoglio a gennaio 2021

Dall'assemblea popolare all'approvazione della delibera in Campidoglio. E' iniziato tutto nel 2018 quando il comitato di quartiere, attraverso una prima petizione e un referendum poi, ha espresso la volontà di staccarsi dal sesto municipio per essere annesso al settimo. La proposta approvata in commissione statuto del Campidoglio, è stata approvata anche dai rispettivi consigli municipali - giugno 2020 - ed è poi tornata in Aula Giulio Cesare per essere approvata definitivamente nel gennaio di quest'anno. Il passaggio dal sesto municipio al settimo municipio sarà ufficializzato con le elezioni comunali.

Alla base della richiesta dei cittadini di Torre Spaccata, motivazioni legate all'abbandono istituzionale e alla notevole distanza che esiste tra il quartiere - un tempo definita la Svizzera del sesto - e la sede del Municipio VI. Approvando il ridimensionamento dei confini territoriali, il quartiere Torre Spaccata sarà dunque annesso al Tuscolano: sarà proprio l'elezione degli organi di governo municipale, infatti, a sancire ufficialmente il passaggio.

Ai seggi consegnate le schede sbagliate

Sorpresa amara per tutti i presenti intorno alle ore 17 quando, costituiti i seggi, sono arrivati i primi scatoloni con le schede elettorali: invece della scheda del settimo municipio, erano contenute le schede del sesto. "Assurdo - ha denunciato Pamela Strippoli della Lega - Sono stati allertati anche i carabinieri". Indignazione anche da parte del Partito democratico. Meno preoccupato il M5s che ha parlato di 'un piccolo imprevisto' come ha commentato Alberto Ilaria. Presidenti di seggio e scrutinatori sono stati bloccati nelle varie scuole in attesa risoluzione.