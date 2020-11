Torre Spaccata, per la pulizia del piazzale antistante la chiesa scende in campo anche don Stefano

Due giorni di pulizie a Torre Spaccata per restituire decoro al piazzale antistante la chiesa di San Bonaventura. A scendere in campo insieme ai volontari del quartiere e gli attivisti, ci sarà anche don Stefano che da anni ormai è un collante importante tra le associazioni locali. “E’ un momento importante, leggeremo e distribuiremo l’enciclica di papa Francesco sull’ecologia” ha detto al nostro giornale.

Guanti, rastrelli e pettorine. Tutto pronto per un week end all’insegna del decoro e della pulizia che si svolgerà a Torre Spaccata nelle mattine di sabato e domenica. “Puliremo l’area dalle erbacce e dai rifiuti e dipingeremo i muri” ha aggiunto don Stefano che non esclude anche interventi di pulizia all’interno del vicino parco di via Sisenna. La parrocchia del quartiere già in passato si è resa protagonista di interventi come questi per lustrare l’area.

“Abbiamo già svolto interventi simili in passato e contiamo su una massiccia presenza di partecipanti così da poter effettuare più lavori possibile” ha spiegato Antonio del gruppo Retake. L’appuntamento è alle ore 9.30 di sabato mattina e alla stessa ora anche domenica nel piazzale antistante la chiesa.