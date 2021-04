Torre Spaccata: nasce il comitato per la salvaguardia del 'pratone'

Il 'pratone' deve essere tutelato come merita. E' questo l'obiettivo principale che il neonato comitato cittadino si è posto di realizzare in breve tempo con il supporto di tutte le realtà locali auspicando un dialogo con le istituzioni. "Soprattutto, fare in modo che l'area non rienti nel piano regolatore e che sui terreni non vengano realizzate costruzioni" ha spiegato Stefano Becchetti, presidente del 'Comitato pratone Torre Spaccata'.

Valore ambientale, patrimonio archeologico e storia recente: queste le parole d'ordine alla base dell'impegno che gli attivisti di Torre Spaccata porteranno avanti, nelle sedi deputate affinché ci sia una continuità con l'adiancente parco archeologico di Centocelle. "Vorremmo che tutti i cittadini si avvicinassero al pratone e alle sue dinamiche - ha aggiunto Becchetti - Per dare al territorio la giusta rilevanza".

Tra gli obiettivi quello di sollecitare le istituzioni affinchè diano seguito alle richieste avanzate dalla Commissione Cultura Capitolina e dai Consigli dei Municipi V, VI e VII, ad apporre i vincoli di natura archeologica e paesaggistica sul Pratone di Torre Spaccata, creando i presupposti per la variazione di Piano Regolatore, mettendolo al sicuro dal rischio sempre incombente di vederlo destinato a cubature. Non solo, anche quello di individuare e registrare i beni archeologici di maggior rilievo e promuovere forme di progettazione territoriale partecipata. A gennaio di quest'anno il consiglio del sesto municipio ha votato a favore della salvaguardia del pratone.