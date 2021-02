Torre Spaccata, viale dei Romanisti sempre peggio. Il Pd presenta esposto al prefetto

Buche, segnaletica orizzontale e verticale fatiscente, condizioni del manto stradale deteriorate, tombini ostruiti. Benvenuti in viale dei Romanisti, una delle strade principali di Torre Spaccata - Municipio VI - da anni ormai nervo scoperto per residenti e pendolari che denunciano le condizioni di degrado e precarietà in cui versa la via.

Dal Partito democratico di viale Cambellotti è stato inviato un esposto al prefetto, alla sindaca, al presidente del sesto, agli agenti della polizia locale e agli uffici tecnici con la richiesta di mettere in sicurezza viale dei Romanisti. "Anche per questo i cittadini hanno deciso di andare via da questo municipio" ha commentato Fabrizio Compagnone, facendo riferimento alla recente delibera capitolina che ha approvato "l'annessione" di Torre Spaccata al VII municipio su richiesta dei cittadini esasperati dalle distanze con gli uffici municipali e dall’abbandono della politica.

Intanto, alcuni tratti di viale dei Romanisti, quelli compresi tra via Peresio e via di Torre Spaccata, via Pizzirani e Marforio e ancora nei tratti tra via Rugantino e via Peresio e tra via Martellotti e via di Torre Spaccata, subiranno interventi di manutenzione già a partire dai prossimi giorni. I dem del sesto però temono che si tratti di interventi non risolutivi, oltre che marginali: “La situazione della strada è ai limiti della tolleranza, sono 5 anni che il Municipio rimpalla con il Campidoglio la riqualificazione della strada. Ad oggi ancora niente – ha concluso Compagnone - Per il bene dei cittadini tutti ci auguriamo che la strada venga, veramente riqualificata è messa in sicurezza, il prima possibile”.