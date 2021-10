Torre Spaccata, viale dei Romanisti si rifà il look

Dureranno circa due mesi i lavori di manutenzione in viale dei Romanisti, a Torre Spaccata – il quartiere del sesto municipio che con le elezioni amministrative passerà al settimo municipio. Gli interventi riguardano lo square centrale della strada. Non mancano i disagi alla circolazione, segnalati anche al nostro giornale, a causa della presenza dei macchinari sulla via.

Le condizioni in cui versava la strada erano da anni oggetto di denuncia da parte dei residenti del quartiere, soprattutto a causa della presenza di radici affioranti dal terreno. “Un lavoro atteso da molto tempo, questa parte di strada non veniva rifatta da almeno 20-25 anni. L’intervento rimette in sicurezza la strada e consente finalmente la riapertura di quella porzione di infrastruttura” ha detto Linda Meleo, assessora uscente alle Infrastrutture dalla pagina Facebook.



“È stata una progettazione molto complessa, coordinata dal Dipartimento Lavori Pubblici e supervisionata dall’assessorato, che ha previsto l’intervento di agronomi per la valutazione, caso per caso, dello stato di salute di ogni singola alberatura. L’intervento attorno alle radici infatti sarà effettuato a mano e non con le macchine fresatrici” ha aggiunto la delegata della sindaca ai lavori pubblici.