Torre Spaccata: infiltrazioni e muffe nelle aule della scuola elementare

Infiltrazioni e muffe con pittura scrostata all'interno di alcune aule della scuola 'Tona' dell'istituto comprensivo 'Emilio Macro' di Torre Spaccata, quartiere del sesto municipio. Disagi per l'utenza sono stati registrati nei giorni scorsi, soprattutto a seguito delle piogge. Sulla vicenda il gruppo Lega (capitolino e municipale) ha chiesto interventi immediati con azioni di manutenzione e messa in sicurezza. La replica dell'assessorato alla scuola: "Le squadre di manutenzione sono impegnate tutti i giorni al massimo".

Le infiltrazioni, dal soffitto alle pareti, interessano le classi poste al primo piano della scuola di Torre Spaccata. "Nei giorni scorsi, i bambini sono stati costretti a fare lezione tra le perdite dovute alle infiltrazioni con bacinelle utilizzate per la raccolta di acqua piovana" ha spiegato Pamela Strippoli, capogruppo Lega in sesto municipio dopo aver raccolto le istanze dei genitori. Insieme al capogruppo in Campidoglio, Maurizio Politi, la Lega ha presentato una richiesta di intervento e messa in sicurezza.

"Lo scorso anno sono stati spesi soldi dei cittadini per mettere delle mere “toppe” ai solai. In sede di bilancio, è stato bocciato un nostro ordine del giorno con oggetto la richiesta di fondi per il rifacimento dei solai - ha concluso Strippoli - Infiltrazioni, perdite, muffa e bacinelle sono il risultato dell’incapacità di coloro che oggi governano il VI Municipio".

L'intervento alla scuola 'Tona' di Torre Spaccata è in programma "Come tutti gli altri che speriamo di effettuare presto senza ulteriori rallentamenti - ha spiegato l'assessore alla scuola Alessandro Marco Gisonda - La situazione è nota, il problema è che la pluridecennale mancata manutenzione, dimostrabile dai magri bilanci fino al 2016, fa sì che ci siano numerose situazioni legate alle coperture sulle quali nel tempo no n si è intervenuti e che stanno arrivando al limite". Ha aggiunto: "Al momento si interviene secondo valutazioni di priorità, pur nella urgenza di tutte le scuole. Tra l'altro il maltempo non permette di intervenire, spesso per giorni, rallentando a catena i ripristini".

