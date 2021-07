Torre Maura, voragine in via del Pettirosso: strada chiusa

Ancora voragini a Torre Maura, ancora chiusure al traffico. Dopo la travagliata vicenda della voragine in via dei Colombi, questa volta a essere interdetta alle auto è via del Pettirosso, nel tratto compreso tra via Tabagi e via dei Colombi. Ma non sono gli unici disagi in quartiere: altre tre voragini tra le strade di Torre Maura.

A marzo di quest’anno, una voragine in via dei Colombi ha messo in ginocchio la circolazione di un intero quartiere tra ispezioni Acea e sopralluoghi per individuare l’origine del danno. Da alcuni giorni, nuove voragini si sono aperte ancora in via dei Colombi (altezza via Albanella ma lungo la carreggiata e non intralcia, per ora, la circolazione), in via del Pellicano, in via dei Tordi (non ancora transennata). “L’interdizione al traffico di via del Pettirosso è un danno per tutti noi – ha spiegato un commerciante a Roma Today – Perché conduce alle arterie principali del quartiere dov’è presente la maggior parte delle attività”.

“Stiamo attenzionando da tempo i lavori nei quartieri Giardinetti e Torre Maura, sollecitando interventi con atteggiamento collaborativo– ha commentato Fabrizio Compagnone, capogruppo del Pd al sesto municipio – E’ necessario però un ulteriore sforzo da parte della maggioranza per risolvere i disagi, ci auguriamo che il problema possa essere risolto in tempi brevi”.