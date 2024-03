Torre Maura si sta desertificando, chiudono le banche ed attività storiche

Un quartiere di 25 mila abitanti senza banche e con attività storiche che chiudono una dopo l’altra. Via dei Colombi, a Torre Maura, un tempo era la via del commercio. Oggi questa vocazione si sta perdendo. Il quartiere perde pezzi e, soprattutto, negozi. “Occorre invertire la rotta il prima possibile” racconta, a RomaToday, il consigliere del VI Municipio Gianfranco Gasparutto.

Via dei Colombi in declino

Secondo Gasparutto, che vive a Torre Marua da quando aveva sei anni, il quartiere si sta “desertificando”. “Un declino partito con la chiusura della linea tramviaria che arrivava fino a Torre Maura“ e che, secondo i progetti futuri di Roma Capitale, dovrebbe tornare sotto le “vesti” di metro G come tramvia leggera.

“Una crisi della quale non ha risentito solo la via principale del quartiere ma anche quelle limitrofe” dove, al posto dei negozi che un tempo animavano le strade, ora “ci sono appartamenti” che stanno trasformando Torre Maura in “un quartiere dormitorio” dove non c’è neanche una biblioteca e che non potrà essere salvato semplicemente dal nuovo mercato rionale.

Chiudono storiche attività

C’era il bar Sicilia, “un’attivia storica e tradizionale che aveva più di 30 anni”, il ferramenta e il negozio di surgelati. “Lì ci andavamo da bambini, ricordo ancora quanto eravamo felici quando compravamo lì” dice Gasparutto. Oggi ci sono solo serrande abbassate o lavori in corso. Proprio al posto del negozio di surgelati, all'incrocio tra via dei Colombi e via dei Canarini, verrà realizzata una nuova abitazione privata.

Senza banche

Ma a dare l’idea di come Torre Maura stia cambiando radicalmente volto è la chiusura dell’ultima filiale bancaria presente. “Quattro mesi fa ha chiuso la Bcc di largo dei Colombi. Precedentemente avevano chiuso al tre due banche. Ad oggi, insomma, non possiamo fare neanche un prelievo e dobbiamo recarci altrove” spiega Gasparutto, sottolineando come si siano persi “clienti anche per le attività su largo dei Colombi. Magari qualcuno andava in banca e poi si fermava a prendere un caffè: oggi neanche più questo”. Così capita che alcuni anziani “debbano chiedere dei piaceri a parenti o amici fidati per andare a prelevare i soldi in qualche altro sportello” racconta ancora Gasparutto.

La via del commercio trascurata

A questo occorre aggiungere anche un complessivo stato di trascuratezza di via dei Colombi. “I marciapiedi sono stati fatti, l’ultima volta, ai tempi di Veltroni, dalla Casilina fino a via di Casa calda. In 20 anni non c’è mai stata manutenzione ed i marciapiedi sono pericolosi. La strada, poi, è molto ammalorata. Se si forma una buca più profonda del solito, poi, si ferma il passaggio di mezzi pubblici che transitano quasi tutti lungo questa via”. Non basta, quindi, "mettere le luminarie a Natale per abbellire, anzi. Così si vedono ancor di più le rughe".

Strada senza alberi

I problemi non finiscono qui. “Non ci sono panchine, una cosa assurda visto che via dei Colombi dovrebbe essere la strada del commercio. Poi, a parte qualche alberello piantato tra il 2006 e il 2008, qui il verde rubano è sparito e gli arbusti morti non sono mai stati sostituiti”.

“Tutte queste situazioni stanno spegnendo la vita a Torre Maura, un quartiere che ha festeggiato lo scorso anno i 100 anni di vita”. Tra i problemi c’è , secondo il consigliere, il fatto che gli esercizi commerciali di zona non si siano mai associai formando un’associazione di categoria. “Così troviamo attività che sono tutte uguali e si perdono, ad esempio, fondi importanti come quelli messi a disposizione da Reti d’impresa”, con contributi a 200 mila euro a fondo perduto a favore proprio dei commercianti romani.

Cosa fare

Ovviamente c’è anche la polticia che dovrebbe fare la sua parte e Gasparutto, navigato consigliere municipale, vuole prendersi le sue responsabilità: “Mi impegno, come sempre fatto, non solo di raccontare gli aspetti negativi ma di valorizzare le tante cose belle. Ci sono tante attività che investono sulla qualità, con esercenti che hanno vinto anche premi prestigiosi. Da parte mia, insisterò per la metro G con l’assessore alla mobilità di Roma. Riattivare quel collegamento con la nuova tramvia sarebbe fondamentale per tutto il quartiere. Poi voglio fare in modo che i commercianti si mettano in rete come accade in altri quartieri”.