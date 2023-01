Un nuovo mercato innovativo a Torre Maura

Un mercato coperto, con accesso controllato che comprenda spazi dedicati alla cittadinanza e riservati a progetti e iniziative, caratterizzato da strumenti evoluti e servizi innovativi come l’e-commerce. Non solo, un mercato che si occupi anche della vendita di prodotti destinati al commercio equo e solidale. È questo il ‘disegno’ del nuovo mercato di Torre Maura contenuto nella proposta di deliberazione approvata in commissione commercio del Comune e che, dopo il vaglio delle altre commissioni, verrà votata in assemblea capitolina. “Finalmente dopo trent’anni si iniziano le procedure per il nuovo mercato di Torre Maura” ha anticipato a Roma Today Mariano Angelucci, presidente della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali, primo firmatario della delibera.

Il mercato di Torre Maura, in piazza degli Alcioni, è da tempo abbandonato al degrado tra carenze strutturali e igieniche: una spina nel fianco per gli abitanti del quartiere e per i commercianti che lavorano in uno spazio poco consono. Tra i vari tentativi di riqualificazione, anche la rimozione dei banchi fatiscenti nel 2017 e altri interventi negli anni successivi. Uno spazio che grida vendetta anche nell’ambito della viabilità. È per questa ragione che la proposta di delibera intende destinare piazza degli Alcioni a verde pubblico – con annessa zona 30 - e creare un mercato ex novo in via di Torre Maura, nei pressi della fermata dell’autobus.

“Ci hanno provato in tanti ma finalmente con questa delibera – di cui sono primo firmatario e per questo ringrazio anche il presidente della commissione commercio Alemanni – che passerà al vaglio delle commissioni e poi sarà votata in assemblea capitolina, avremo un nuovo mercato innovativo” ha detto Angelucci. “Verrà migliorata la fruizione dei cittadini e le condizioni di lavoro dei banchisti. È un primo passo ma dopo l’approvazione potremo stanziare risorse e progettare” ha concluso.