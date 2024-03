Torre Maura, via libera dall'assemblea capitolina al nuovo mercato

Il nuovo mercato di Torre Maura si farà. Sorgerà un plateatico tra via di Torre Maura, via delle Rondini e via della Cicogna che ospiterà i commercianti che, attualmente, lavorano a piazza degli Alcioni. L'attuale mercato di quartiere, infatti, versa da tempo in condizioni di forte degrado, con problemi a commercianti e clienti. L’Assemblea capitolina ha approvato la proposta, presentata dal consigliere Mariano Angelucci, con la quale si avviano ufficialmente le procedure per realizzare il nuovo mercato.

Mercati solo su strada

Per il VI Municipio avere un mercato su sede propria, quindi situato su un plateatico dedicato, sarebbe una vera e propria conquista. Il territorio delle Torri è l’unico, in tutta Roma, ad avere solo mercati su sede impropria, quindi lungo strade o piazze pubbliche. Un altro triste primato per il sesto. Nella Capitale ci sono, al 2022, 70 mercati rionali, di cui 30 coperti e 40 plateatici attrezzati ma nessuno di questi, come detto, ricade nel VI municipio, quello più esteso di tutta la Capitale.

Mercato piazza degli Alcioni

Il mercato di piazza degli Alcioni sorge su sede impropria. Come si legge nella proposta firmata da Angelucci, le condizioni igienico sanitarie in cui versa “non permettono la permanenza del mercato nell’attuale sede”. I banconi, infatti, si trovano su una piazza pubblica e causano anche problemi alla viabilità.

Nuovo mercato

Il nuovo mercato di Torre Maura sorgerà su un’area ricompresa tra via di Torre Maura, via delle Rondini e via delle Cicogne. Mesi fa, si era acceso all’interno del consiglio municipale il dibattito sul futuro posizionamento dei banconi. La maggioranza di centrodestra aveva bocciato la proposta di Angelucci in commissione commercio, salvo poi ripresentarla con delle osservazioni. Inizialmente, infatti, il mercato era previsto su una rinnovata piazza degli Alcioni. Il consiglio municipale, invece, ha votato per l’area votata anche in Assemblea capitolina.

Non ci sono ancora progetti ma si prevede la creazione di un mercato coperto o, come minimo, su sede propria con relativa copertura dei banchi. È prevista anche la riqualificazione delle aree limitrofe. Infine, aspetto molto importante, l’area verrà recintata e verranno previsti accessi controllati. All’interno del futuro mercato si dovranno prevedere almeno due spazi per la vendita di prodotti del commercio “equo e solidale”, aperti alle associazioni e alle cooperative impegnate nel settore.

“Con il collega Alemanni siamo stati in sopralluogo a piazza degli Alcioni – ha detto Angelucci in Assemblea capitolina – constatando i numerosi problemi del mercato su sede impropria. Crediamo che lo spostamento del mercato si possa fare in tempi ragionevoli. Attivare questa tipologia di percorso darà maggiore dignita a chi ci lavora e una maggiore fruzione per chi frequenta il mercato stesso. Soprattutto, potremo riqualificare un quadrante ad oggi fortemente congestionato”.

Zona 30

Inoltre, sempre durante l’Assemblea capitolina, è stato ribadito a ridosso dell’area dove verrà realizzato il nuovo plateatico sorgerà una zona 30. Su via dell’Airone c’è una scuola materna, su via delle Rondini, invece, una scuola elementare. Luoghi sensibili, frequentati da bambini e bambine, dove verranno quindi abbassati i limiti di velocità.