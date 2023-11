Torre Maura, inaugurato il campetto polifunzionale della scuola del quartiere

Dove prima c’era solo del cemento ora c’è un campo polifunzionale. Si tratta dell’ultimo tassello di una lunga opera di riqualificazione dell’istituto comprensivo Rugantino di Torre Maura. L’edificio, punto di riferimento del quartiere, era stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione. Poi, grazie al fatto che erano rimasti ancora dei fondi a disposizione, si è deciso anche di realizzare un campo dove gli studenti della scuola potranno, finalmente, fare sport in sicurezza.

Lavori di ristrutturazione

L’istituto comprensivo di Torre Maura ha potuto beneficiare di un investimento complessivo di 250 mila euro. Sono stati rimesse a nuovo le facciate esterne, sistemati le parti ammalorate della scuola e messi in sicurezza i cornicioni. L’ultimo tassello dell’opera di restyling è stato l’inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente del VI municipio, Nicola Franco. Presenti anche la presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli e il presidente della commissione turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci, entrambi residenti nella zona, il consigliere municipale, Francesco Compagnone, e l’assessora alla scuola delle Torri, Flavia Cerquoni.

Attraversamenti rialzati e zona 30

I lavori non hanno riguardato solo l’edificio scolastico. Con altre risorse del Campidoglio, circa 20mila euro, è stato rifatto l'attraversamento pedonale rialzato con una zona 30 che mette in sicurezza l'arrivo dei bambini a scuola e l'attraversamento dei pedoni fuori dall'istituto. Inoltre, come riporta la Dire, con un accordo quadro l'amministrazione sta intervenendo per il rifacimento della scuoletta rurale presente in un altro plesso scolastico sempre di pertinenza dell'istituto comprensivo Rugantino. Un edificio degli anni 20 molto danneggiato sottoposto a vincoli della Sovrintendenza per cui, dopo anni di stallo, è stata trovata la copertura economica e fatta la gara per l'accordo quadro. L’edificio diventerà una biblioteca polifunzionale aperta anche al quartiere nelle ore pomeridiane.

Circa un anno fa, il sindaco Gualtieri era venuto a Torre Maura per i 100 anni del quartiere e gli era stata consegnata una sorta di “lista dei problemi” della zona. Questo "è uno dei municipi più grandi e importanti di questa città – ha detto Gualtieri durante l’inaugurazione ai microfoni della Dire - al cui interno c'è un quartiere, Torre Maura, a cui abbiamo deciso di dedicare particolare cura e attenzione. Sappiamo che ci sono ancora tante cose fa fare per migliorarlo ma sappiamo che ci sono anche tante risorse per farlo, tra cui la passione civile di questo territorio e l'energia di voi ragazzi".

"Stiamo facendo un grande lavoro sulle scuole – ha sottolineato il presidente Nicola Franco - solo la settimana scorsa abbiamo inaugurato tre poli per bambini dell'infanzia e una palestra al Villaggio Prenestino". Per Svetlana Celli si tratta di "un investimento per il futuro e la crescita dei ragazzi perché solo attraverso lo sport, che è motivo di crescita, si diventa cittadini che non vivono più nella strada ma nel confronto e nel dialogo in una dinamica di squadra e rispetto. Io vivo in questo territorio da tanti anni e sono felice e onorata oggi di aver dato vita a tutto questo". Un ringraziamento in particolare la presidente dell'aula Giulio Cesare lo ha rivolto "al sindaco, che ci ha creduto e che ha creduto che la periferia di questa città non è un territorio di serie B ma di serie A come tutti gli altri, e dà tanto a questa città".