Torre Maura, chiude la seconda sala per le donazioni di sangue più importante di Roma

Costi delle sacche di sangue triplicati, locazione aumentata e bollette fuori controllo. Un mix letale che ha costretto l’Associazione donatori di sangue Roma Est a interrompere l’attività del punto di raccolta fisso Casilino di via Pietro Belon, a Torre Maura. Le serrande verranno abbassate un’ultima volta sabato 11 novembre facendo perdere al quartiere un presidio sanitario che, numeri alla mano, sera il secondo in tutta Roma.

L’oro rosso che non c’è

Nella sezione Dossier abbiamo raccontato quanto sia diventato prezioso e raro “l’oro rosso”, il sangue per le trasfusioni. Secondo i dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue ad aprile nel Lazio sono state prodotte 15.073 unità di globuli rossi e ne sono state trasfuse 16.428; a maggio 17.072 prodotte, 17.772 trasfuse. Si utilizzano, quindi, più sacche di sangue di quanto ne vengano prodotte, con l’eccezione del mese di settembre. Un trend che, alla lunga, causerà una vera e propria emergenza.

La chiusura del centro

È stata la presidente dell’associazione Costanza Pamphili ad annunciare, ad iscritti e donatori, la chiusura del centro di raccolta di sangue. I motivi, riportati in una lettera, sono semplici. “I costi di esercizio – scrive – lievitati nell’ultimo triennio non sono più coperti da quando la Regione ci riconosce 64,50 euro a sacca raccolta, a fronte di un prezzo di “rivendita” agli ospedali salito con il recente accordo Stato Regione del 21 aprile 2022 a 188,50”. Insomma, il sangue viene rivenduto al triplo del prezzo riconosciuto all’associazione per la raccolta. “Lo stesso prezzo – continua la lettera – che il Lazio corrisponde alle altre regioni “virtuose” per l’acquisto delle unità delle quali è carente”.

I risultati del centro

Dal 2012 a settembre 2023, l’Udr Casilino di Torre Maura ha raccolto, da solo, 33807 sacche dagli associati ed altre 4846 provenienti da altre associazioni. Tenendo conto anche delle altre sedi gestite, arriviamo ad un titolare di 57909 sacche: numeri importanti, soprattutto se si tiene conto della difficile reperibilità di sangue nel Lazio. “Un curriculum che avrebbe meritato forse un po’ più di considerazioni” scrive la presidente Pamphili. Le donazioni continueranno ad un’altra parte. A partire dal 13 novembre sarà attivo un presidio presso l’ospedale San Giovanni, su via di Santo Stefano Rotondo.

Appelli inascoltati

Già a fine giugno l’associazione aveva scritto all’Asl Rm2 denunciando l’imminente chiusura del centro per i problemi già citati. Nella comunicazione inviata all’azienda sanitaria, si sottolineava come l’associazione fosse disponibile a continuare la propria attività in un’altra struttura messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito dalla stessa Asl. Nella risposta, datata 20 luglio, l’azienda non lasciava spazio a nessuna speranza: “non si ritiene di poter fornire, allo stato, un riscontro positivo a quanto richiesto”.

A lanciare l’allarme sulla gravità di questa chiusura è il consigliere del VI Municipio Gianfranco Gasparutto: “Sento il dovere, come consigliere, di denunciare questo problema – afferma a RomaToday – mi rivolgo anche agli altri consiglieri per farsi carico di questa criticità. Dispiace quando Regione, Asl e Comune di Roma non si accorgono della chiusura di un centro del genere, secondo per la raccolta in tutta Roma. Vediamo tante pubblicità che ci dicono che il sangue sia “oro” ma poi non viene fatto nulla per farlo brillare”.