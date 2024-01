Torre Maura, prima la bonifica e poi il playground: il parco di via Pietro Belon si rifà il look

Cambierà completamente look il parco di Torre Maura. Siamo su via Pietro Belon dove il dipartimento ambiente ha effettuato un intervento per bonificare l'area, in particolare il fosso e ed il canneto che si estendono da via di Casa calda fino al Policlinico Casilino. Si tratta di interventi propedeutici per realizzare, in futuro, un playground grazie alle risorse stanziate dall’assessorato allo sport di Roma Capitale.

Vegetazione fuori controllo

Il parco di via Belon è da sempre croce e delizia degli abitanti della zona. Un’area molto vasta ma troppo spesso dimenticata. Dopo il lockdown, tanto per fare un esempio, l’erba sovrastava addirittura le panchine installate nel parco. Negli anni successivi la situazione non è migliorata.

I progetti per il parco

140 mila euro per un nuovo playground e 70 mila per le nuove recinzioni. È quanto è stato stanziato dal Campidoglio per dare nuova vita al parco di via Pietro Belon. “Si tratta di un lavoro enorme che la nostra amministrazione ha portato avanti in questi mesi – dice, a RomaToday, il consigliere capitolino, Mariano Angelucci – con gli altri parchi dove siamo già intervenuti completeremo un’operazione di rigenerazione delle aree verdi di Torre Maura. Grazie all’assessorato allo sport abbiamo anche reperito i fondi per un nuovo playground dedicato ai bambini”.

“Continua il grande lavoro su verde, parchi e fossi del nostro Municipio da parte di Roma Capitale - ha dichiarato, a RomaToday, il capogruppo del Pd municipale, Fabrizio Compagnone - da Lunedì è iniziato un intervento davvero importante sul fosso e sull’adiacente canneto. A seguito verrà installato il recinto del parco Belon, un’opera concreta che ha un impatto reale sul territorio in termini di decoro e messa in sicurezza. Sono stati demoliti anche alcuni insediamenti abusivi improvvisati da senza fissa dimora e prontamente segnalati al segretariato sociale per trovare un eventuale sistemazione alternativa. Questa iniziativa è stata fatta in intesa con il consigliere comunale di Roma capitale Mariano Angelucci che ringrazio pubblicamente. L’attenzione del Campidoglio al Municipio VI “delle Torri” è massimo che va oltre le visioni ideologiche, con il fine ultimo del bene comune e queste azioni insieme al Bilancio approvato lo dimostrano”.