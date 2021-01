Torre Maura, nasce ‘Il sentiero della poesia’ in quartiere

Gli scritti dei cittadini hanno trovato spazio lungo una rete metallica che costeggia il parco di via delle Rupicole: è nato così il ‘Sentiero della poesia’ a Torre Maura. L’iniziativa è ideata dal gruppo culturale Theotokos, composto da una decina di residenti del quartiere, tra loro giovani e meno giovani.

Chiunque può scrivere una poesia, inviarla al gruppo culturale attraverso la pagina FB e, se approvata, vederla affissa in uno dei luoghi simbolo di Torre Maura: il parco delle Rupicole. È Mattia D’Amico, giovane residente di Torra Maura, a raccontare al nostro giornale quali intenti l’iniziativa si propone di perseguire. “L’obiettivo è duplice. Da un lato ha un carattere culturale, che consente ai cittadini di esprimersi liberamente, dall’altro punta a valorizzare un lato del parco che vive tra degrado e abbandono e che, secondo noi, merita molta rilevanza” ha detto il promotore dell’iniziativa. Il parco, infatti, offre una vista sui castelli, sui principali monti che circondano Roma ed è facilmente raggiungibile attraverso le piste ciclabili.

In vista del prossimo appuntamento con San Valentino, del 14 febbraio, il gruppo culturale ha dato indicazioni precise rispetto agli scritti: mettere nero su bianco l’amore e l’idea che si ha di esso. Le indicazioni, fornite anche attraverso l’affissione di locandine, dovranno essere seguite da chi vorrà esporre la propria opera letteraria. Il gruppo è attivo da due anni e svolge attività di carattere culturale e sociale in sinergia con le parrocchie, il comitato di quartiere e le altre realtà della zona.

Nel corso del 2019 è stata curata dal gruppo la mostra "Il Bello di Torre Maura", ospitata presso i locali del Comitato, della parrocchia Sant'Agostino di Canterbury, della biblioteca Rugantino (Torre Spaccata) e della scuola Corrado Corradi. Durante le festività natalizie guida dal 2018 l'iniziativa "La via dei Presepi", un percorso di valorizzazione culturale delle vie di Torre Maura tramite la realizzazione di presepi, quest'anno presentata come "BalcoNatale", in rispetto delle regole di distanziamento sociale.

