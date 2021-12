Torre Maura, manca la segnaletica davanti alle scuole. I cittadini chiedono sicurezza

Manca la segnaletica davanti alle scuole di Torre Maura, uno dei quartieri del Sesto Municipio, nella periferia est di Roma. Non solo, anche la sicurezza e i cittadini temono per l’incolumità di bambini e ragazzi. Nei giorni scorsi, l’incontro tra il comitato di quartiere e il presidente delle Torri, Nicola Franco.

“Il plesso della scuola dell’infanzia ‘Corrado Corradi’ – situato su via dell’Airone – ha il cancello direttamente sulla strada, per cui i genitori dei bambini durante gli ingressi e le uscite dalla scuola sono obbligati a sostare in strada” hanno spiegato dal comitato, chiedendo “Uno spostamento del cancello di ingresso sia pedonale che carrabile verso l’interno del plesso dando così il necessario spazio a bambini e genitori”.

Problematica simile in viale di Torre Maura, dinanzi all’altro plesso scolastico del quartiere: “L’ingresso dista circa 100 metri dall’incrocio, regolato da semaforo, con via di Torre Spaccata. La scuola non ha possibilità di parcheggio per i genitori che accompagnano i bimbi per cui sono costretti a fermarsi a lungo il viale – hanno aggiunto – E’ evidente che la situazione non è delle più sicure considerando anche che non vi è nessuna segnaletica né orizzontale né verticale e che le vetture percorrono il rettilineo ad elevate velocità”. Quindi la richiesta: “Sarebbe opportuna una segnaletica sia verticale, possibilmente luminosa, che orizzontale e un nuovo attraversamento pedonale di fronte alla scuola, sopraelevato o in alternativa preceduto da barre rumorose”.

A rispondere alle loro richieste è il minisindaco delle Torri, Nicola Franco che ha commentato: “Abbiamo ascoltato le problematiche degli abitanti e ci siamo attivati per rispondere il più velocemente possibile alle richieste, attivandomi da subito soprattutto per le strisce pedonali”.