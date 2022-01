L'ex scuola diventa una caserma: 100 militari in più a Torre Maura

Iniziano i lavori all’ex scuola di via dei Tordi a Torre Maura: la struttura, abbandonata dal 2011 diventerà una caserma dei carabinieri. Nel pomeriggio di lunedì, l’incontro tra il presidente del VI Municipio Nicola Franco, l’assessore alla sicurezza delle Torri, Andrea La Fortuna e il comandante provinciale dell’Arma: “Finalmente dopo otto anni iniziano i lavori” ha commentato il minisindaco a margine dell’incontro.

La scuola elementare chiusa da undici anni è un nervo scoperto per gli abitanti del quartiere. Le prime richieste di riqualificazione e riutilizzo risalgono al 2013 quando davanti alla struttura è stato organizzato un sit-in perché un bene comune abbandonato tornasse nella disponibilità dei cittadini. Qualche anno più tardi è stato il Partito democratico a chiedere la messa in funzione dell’immobile, assegnato all’Arma dei carabinieri nel 2014. Nell’ottobre del 2020 con la votazione di una delibera di giunta della precedente amministrazione comunale (Ms5) si è sbloccato l’iter per il cambio della destinazione d’uso: da scuola a caserma dei carabinieri nell’ambito del progetto denominato ‘Patti per Roma sicura’.

Entro fine mese inizieranno i lavori per la ristrutturazione dell’immobile che ospiterà la nuova sede del Nucleo Radiomobile di Tor Tre Teste e la nuova caserma di Tor Sapienza. “Questo significa avere 100 militari in più sul nostro territorio – ha commentato a Roma Today Andrea La Fortuna, assessore alla sicurezza di viale Cambellotti – Ringraziamo molto il generale Alfieri per la grande attenzione che riserva alla periferia della nostra città”. Dal quartiere, intanto: “L’edificio era in stato di abbandono da anni, ne siamo felici”.