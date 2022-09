Torre Maura compie 100 anni: 17 giorni di festa per il quartiere. Ecco il programma completo

Si prospettano 17 giorni di festa, dal 30 settembre al 16 ottobre, per gli abitanti di Torre Maura. Infatti il quartiere romano compie 100 anni e per l'occasione è stato organizzato un programma fitto di impegni e celebrazioni.

La festa vedrà coinvolti tutti gli abitanti del quartiere ed è aperta a tutti i cittadini e le cittadine di Roma che vorrano partecipare. Sarà un’occasione per passare del tempo in compagnia, per fare festa e celebrare la ritrovata socialità dopo due anni complicatissimi legati alla pandemia Covid. I festeggiamenti sono stati resi possibili grazie al lavoro comune svolto dal Sindaco Gualtieri, gli uffici del municipio VI, il Comitato di quartiere e a tutte le realtà.

Le celebrazioni partiranno venerdì 30 settembre alle ore 18, al Punto Luce Save The Children, Via Walter Tobagi 150 alla presenza di Gualtieri col Sindaco che presenterà ai cittadini i progetti organizzati per il quartiere. Questo il programma del prossimo weekend:

Venerdì 30 settembre

dalle ore 18, apertura della festa con il Sindaco Roberto Gualtieri;

inaugurazione della Mostra “Torre Maura tra passato e Futuro”, con l’accompagnamento musicale della band “In The Mood” e concerto dell’Amazing Grace Gospel Choir diretto da Timothy Martin

Sabato 1°ottobre

dalle 9.30 Laboratorio Mani in Pasta presso il Pastificio Secondi di Via della Alzavole 47/49;

dalle 16 Notte Bianca in Piazza degli Alcioni con negozi aperti musica, danza e tanto divertimento;

Domenica 2 ottobre