Una raccolta firme per dedicare il parco di Torre Maura alle vittime del Covid

La petizione per chiedere che il parco delle Canapiglie venga intitolato anche a Santa Maria dei Ruderi

Il parco delle Canapiglie dovrà essere intitolato ai ‘Caduti vittime del Covid e a Santa Maria dei Ruderi”. È questa l’iniziativa promossa dall’associazione Arco Consumatori Lazio, in collaborazione con il comitato di quartiere e ‘La via del fare’. Mariano Angelucci, di Arco: “Protocolleremo la richiesta in municipio”.

Solidarietà e commemorazione. Sono questi i due aspetti che caratterizzano l’avvio della petizione a Torre Maura: il quartiere vuole ricordare le vittime della pandemia e dedicare il parco anche a Santa Maria dei Ruderi, come testimonia l’edicola votiva presente all’interno. “Abbiamo pensato a questo piccolo gesto per dare un senso di vicinanza a coloro che in questa terribile pandemia hanno perso i loro cari – ha aggiunto Angelucci - Il Parco delle Canapiglie potrà diventare il primo luogo del “Ricordo” di questo terribile periodo a Roma”.

La petizione avviata nei giorni scorsi dalle realtà impegnate nel quartiere e dall’associazione che dal 2012 gestisce il parco, diffusa all’intera città, sarà poi protocollata al Municipio VI di viale Cambellotti per chiedere che venga calendarizzata e approvata.