Il parco di via delle Rupicole sarà riqualificato

Dall’abbattimento delle barriere architettoniche, alla realizzazione di giardini sensoriali, con spazi polivalenti e nuove alberature. Sono questi gli interventi previsti per la riqualificazione del parco di via delle Rupicole, a Torre Maura nel Municipio Roma VI delle Torri. “Un impegno che avevamo preso in occasione dei festeggiamenti per i cento anni del quartiere” ha commentato Mariano Angelucci, consigliere comunale.

Incastonato tra via delle Rondini e via di Torre Maura, il parco di via delle Rupicole è l’unico polmone verde del quartiere ma anche un punto di riferimento per gli abitanti. Oltre ad essere un luogo di aggregazione, il parco accoglie il ‘Sentiero della poesia’, una iniziativa promossa dal gruppo culturale Theotokos per diffondere cultura, scritti affissi sulla rete di cinta. Non solo, anche per riqualificare un lato abbandonato dell’area e una panchina colorata – installata nel giorno della ‘festa della donna’ due anni fa - che ricorda quattro donne simbolo, protagoniste della storia del quartiere: Fausta Albanesi, Giorgina Bollich, Francesca Nazio e Marcella Guidi. A luglio dello scorso anno, un’area del parco recentemente inaugurata che ospitava il giardino sensoriale per disabili è andata a fuoco e poco tempo dopo ricostruita.

Con la pubblicazione del bando, avvenuta lo scorso mese di dicembre, si apre una procedura negoziata per la riqualificazione del parco di via delle Rupicole che punta all’eliminazione delle barriere architettoniche e all’adeguamento alle esigenze dei disabili motori e sensoriali del giardino plurisensoriale di via delle Rupicole. “Un grande risultato ottenuto, gli sforzi e il lavoro congiunto ci hanno permesso di arrivare a questo obiettivo. Ringrazio tutti i cittadini che si sono battuti per questo” ha concluso Angelucci, presidente della commissione Turismo in Campidoglio.