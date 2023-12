VI Municipio, troppe assenze e la maggioranza va sotto in commissione commercio

Prima il parere negativo, per certi versi sorprendente, per la proposta per il nuovo mercato di Torre Maura. Poi una nuova bocciatura, questa volta per una risoluzione, sui posteggi nei mercati del territorio, che ha mandato in fibrillazione la maggioranza. Giornata movimentata quella che si è vissuta nella commissione commercio del VI Municipio delle Torri. A pesare sui lavori le assenze dei componenti di Fratelli d’Italia e Udc.

Il mercato di Torre Maura

Tra i documenti da discutere c’era quello del nuovo mercato di Torre Maura, un progetto contenuto nella proposta di deliberazione che porta la firma del consigliere capitolino Mariano Angelucci, presidente della commissione turismo, moda e relazioni internazionali. Parliamo di un mercato, in piazza degli Alcioni, da tempo abbandonato al degrado. In sintesi, la proposta di delibera intende destinare la piazza a verde pubblico – con annessa zona 30 - e creare un mercato ex novo in via di Torre Maura, nei pressi della fermata dell’autobus. Al momento del voto, però, solo il dem Flavio Mancini ha espresso parere favorevole. Della minoranza, Gasparutto si è astenuto mentre il resto dei presenti ha votato contro. Domani, in consiglio municipale, si discuterà proprio del “parere negativo” dato alla proposta.

“La commissione commercio del VI Municipio opera contro il territorio e i cittadini del quartiere di Torre Maura – afferma, a RomaToday, il consigliere Angelucci – una zona che aspetta la riqualificazione della piazza da 70 anni. Stiamo cercando di riqualificarla a livello di marciapiedi e creare un’isola pedonale. Si vuole dare più dignità e possibilità agli operatori del mercato. Un nuovo plateatico significare avere spazi consoni, parcheggi ad hoc. Non è una cosa che avviene in poco tempo ma questo aiuta ad iniziare la progettazione. A noi dispiace quanto accaduto, in particolare il fatto che i consiglieri di centrodestra della commissione commercio danno l’idea di come siano completamente distanti dal territorio. Hanno votato contro il portare dei nuovi servizi dal centro in un’area periferica”.

I nuovi posteggi nei mercati

Il vero colpo di scena, però, c’è stato con la votazione in merito ad una risoluzione per modificare i posteggi in diversi mercati del territorio, compreso quello di Tor Bella Monaca. Pd e M5S si sono astenuti mentre hanno votato a favore i tre membri della Lega. Peccato per loro che fossero assenti i rappresentanti di Fdi e Udc. La risoluzione, con la votazione finita in parità, è saltata e non potrà essere calendarizzata nel consiglio di domani.

Il componente dem della commissione commercio, Flavio Mancini, parla di una “scena inquietante che evidenzia una superficialità e pressappochismo all’interno della maggioranza di centro destra. Spesso tra la Lega e gli altri partiti di maggioranza non si trova sintesi e se sommiamo le scarse presenze in commissione dell’assessore al commercio, inevitabilmente si certifica quello che diciamo dall’inizio: tanto fumo e poco “arrosto amministrativo”. Cercheremo di capire se vale la pena continuare così”. L’attacco di Mancini è durissimo, sottolineando una vocazione della maggioranza poco amministrativa e incentrata “sui social stile influencer, dimenticando quello che poi è la necessità della vita reale”.

La posizione dell'assessore al commercio

Ancora più sorprendente la posizione dell'assessore al commercio del VI Municipio, Andrea La Fortuna. "Avrei dato un parere favorevole se questo spettasse all’assessore al commercio - dice - come per altri pochi esempi, mi sembra che l’amministrazione capitolina voglia prendersi delle responsabilità. Sinceramente l’idea di risolvere questo mercato sarebbe stata una buona, “non ottima”, ma buona soluzione. Un mercato storico - continua - ma assolutamente ingestibile e quasi del tutto abusivo se non per le sole autorizzazioni che ogni anno vengono rinnovate mentre si cerca una soluzione. Un plateatico poco distante da quello del VII municipio non è sicuramente una soluzione studiata da tecnici esperti ma, ad oggi, qualsiasi soluzione sarebbe utile al fine di poter comunque tutelare gli operatori che dal lavoro portano i soldi a casa per le proprie famiglie".