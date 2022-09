"Metromens": inaugurato il mosaico sulla Metro C nella stazione di Torre Maura

Lunedì 26 settembre alle ore 11:00 in occasione di Ro.Mens è stato inaugurato all’ingresso della fermata di Torre Maura della Metropolitana Linea C, il Mosaico in ceramica dal titolo “Metroromens”, realizzato dai laboratori dal Centro Diurno Riabilitativo “La Fabbrica dei Sogni” del DSM Asl Roma 2, situato nel territorio del VI Municipio.

All’inaugurazione erano presenti il Direttore Generale della ASL Roma 2, dott. Giorgio Casati, il Direttore generale Atac, Ing. Alberto Zorzan, il Presidente del VI Municipio, Nicola Franco, l’Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè e il Presidente della Commissione VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, Erica Battaglia e l’attrice e madrina del Festival Cinzia Leone.

Il Mosaico a colori di 8 metri di lunghezza e 1,60 metri di altezza è stato realizzato con la tecnica trincadia, utilizzando mattonelle di ceramica riciclata. Il percorso all’interno del Centro diurno prevede diverse attività didattico-laboratoriali di pre-formazione e avviamento al lavoro fra cui: informatica, archeologia, fotografia, sartoria, eco-design, orto naturale e mosaico. L’opera collettiva vuole rappresentare la complessità tangente del riunire insieme idee, emozioni, persone, esperienze per ricercare e creare nuove armonie e condividerle nel percorso di vita che accomuna.

L’evento, ideato in collaborazione con l’Atac, fa da apertura al Festival della Salute Mentale RO.Mens che si svolgerà dal 26 settembre al 2 ottobre nel territorio dell’ASL Roma 2 che conta circa 1.300.000 abitanti. Tutte le iniziative della settimana dedicata alla Salute Mentale per l’inclusione sociale contro il pregiudizio con il coinvolgimento delle scuole e dei Municipi sono volte alla promozione e alla prevenzione della salute mentale con l’obiettivo di permettere ai cittadini, ed in particolare ai giovani, di facilitare i processi di inclusione e di combattere il pregiudizio e lo stigma.