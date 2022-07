Torre Maura: il mercato si trasferisce in via Tobagi

Il mercato saltuario di Torre Maura si trasferisce: da via dell’Usignolo in via Valter Tabagi. La delibera, votata in consiglio, punta a mettere in sicurezza l’area e rendere più visibile i banchi. “Si tratta di uno spostamento di pochi metri che cambia completamente lo scenario. I commercianti lavoreranno su un’area piana” ha commentato Gianfranco Gasparutto, consigliere Pd di viale Cambellotti e membro della commissione commercio.

Il trasferimento del mercato saltuario di Torre Maura – che si svolge ogni venerdì mattina – viene da lontano. Già anni fa è stato trasferito da via Belon a via dell’Usignolo ma la delocalizzazione non ha giovato ai commercianti che hanno assistito a un calo della clientela. Di 33 postazioni collocate su una strada in salita, solo 16 sono rimaste attive. Il trasferimento a via Tobagi, nell’aria già da tempo, è stato immaginato per rispondere alle esigenze della popolazione, soprattutto quella anziana, e dei commercianti. Non ultimo, per garantire sicurezza e lasciare libera la strada in caso di passaggio di mezzi di soccorso. Correva l’anno 2020 quando – da viale Cambellotti – è stato annunciato il trasferimento del mercato di via dell’Usignolo ma la pandemia e l’iter burocratico hanno rallentato e fatto arenare il progetto. A settembre scorso, il piazzale di via Tobagi – in previsione del trasferimento – è stato riasfaltato.

“Abbiamo approvato la delibera – ha spiegato Vanda Raco (Lega), presidente della commissione commercio del Municipio Roma VI delle Torri – Non era più possibile lasciarlo in via dell’Usignolo. I commercianti saranno chiamati dagli uffici, sarà data loro la nuova collocazione in una sede più consona e fruibile”. Il trasferimento dei banchi in via Tobagi apre la strada anche a iniziative future: “Il piazzale potrà anche accogliere eventi, oltre che consentire di stare in un’area più sicura” ha concluso Gasparutto.