Municipio VI, nuova data per il trasferimento dei mercati: “Lavori entro agosto”

Avrebbero dovuto già essere ultimati a dicembre dello scorso anno i lavori per il trasferimento dei mercati di Torre Maura e Torre Spaccata ma pandemia e burocrazia hanno rallentato i progetti dell’amministrazione a cinque stelle. Dalla commissione commercio c’è una nuova deadline: “Entro il mese di agosto saranno completati gli interventi e i banchi potranno essere spostati” ha commentato Laura Arnetoli, vice presidente della commissione commercio di viale Cambellotti a margine di una nuova riunione nella mattina di lunedì.



Il mercato saltuario di Torre Maura del venerdì mattina, trasferito anni fa da via Belon a via dell’Usignolo, ha subito un calo di clientela a fronte della diminuzione del numero dei banchi: si tratta di 33 postazioni collocate in una strada in salita e non per tutti di facile accesso. Per rispondere alle esigenze soprattutto della popolazione anziana, la commissione commercio del sesto municipio ha chiesto il trasferimento nell’ampio parcheggio di via Valter Tobagi dove sono in corso I lavori di risistemazione.

Stessa sorte anche per il mercato di via Sisenna, a Torre Spaccata, dove si stanno svolgendo lavori di ripristino della pavimentazione per renderla disponibile alla collocazione dei banchi. “Finalmente questo progetto diventa concreto, siamo davvero dispiaciuti di tanto ritardo” ha concluso Arnetoli.