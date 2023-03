Municipio VI: bloccate le rotazioni in piazza degli Alcioni, esulta il sindacato

Le rotazioni restano in piazza degli Alcioni. A deciderlo una delibera approvata in consiglio municipale dalle sole forze di maggioranza. Si tratta di sette bancarelle, dunque, che non saranno delocalizzate. “Una grande soddisfazione per questo governo” ha detto Andrea La Fortuna, assessore al Commercio della giunta Franco. Ad esprimere contrarietà è stato, invece, il M5s, che nella passata consiliatura aveva deliberato l’esatto contrario.

Esulta il sindacato: "Delibera annullata"

Oltre ai banchi già previsti dal mercato di piazza degli Alcioni, nell’area sostano sette bancarelle cosiddette a rotazione perché la loro postazione non è fissa. Se il precedente governo municipale ne aveva deliberato lo spostamento, l’attuale amministrazione lo ha concesso con una nuova delibera. Ad esultare è Ana, l’associazione nazionale ambulanti UGL, che dalle pagine Facebook ha commentato: “Grazie al nostro lavoro sindacale ed all'Assessore al Commercio Andrea La Fortuna, la delibera in questione è stata annullata in Consiglio Municipale, grazie anche alla battaglia intrapresa contro l'opposizione dalla presidente della commissione commercio Vanda Raco che ha sostenuto le nostre ragioni. Tutte le rotazioni del mercato di Torre Maura resteranno dove sono da decenni”.

La Fortuna: "Terremo sempre aperte le stanze dei nostri uffici"

Ad esprimere soddisfazione anche La Fortuna: “Una grande soddisfazione per questo governo, che ha deciso di affrontare i piani del commercio con la piena democrazia e assieme alle sigle sindacali rappresentative dei commercianti che operano nel VI Municipio di Roma” ha detto l’assessore al Commercio della giunta Franco. “Molti hanno lamentato di non essere mai stati ascoltati dalle amministrazioni passate. Continueremo sempre in questa modalità, in ogni scelta futura che prenderemo, tenendo le porte dei nostri uffici aperte come sempre” ha aggiunto il delegato del minisindaco. La Fortuna ha poi concluso: “Ci siamo presi la responsabilità di congelare la vecchia delibera che prevedeva la delocalizzazione di determinate soste a rotazione, che assieme a Vanda Raco stiamo ricollocando secondo il volere degli operatori, lo stato di sicurezza e del grado di appetibilità. Il Presidente Raco ha messo in campo grande volontà, portando questa delibera in votazione anche se le opposizioni non erano d’accordo.”

Polemica del M5s

Nelle fila dei contrari il Movimento Cinque Stelle che – nella precedente legislatura – aveva lavorato per approvare la delibera che ne prevedeva lo spostamento. “In commissione prima e in consiglio poi, ho sottolineato che la delibera votata da noi, nel precedente governo municipale, era dovuta a quanto emerso dal lavoro della polizia locale che aveva sottolineato l’impossibilità delle rotazioni in piazza degli Alcioni. Rimango, quindi, esterrefatta di come i consiglieri di maggioranza – compresi Villino e Muzzone che nella precedente amministrazione hanno invece approvato la delibera oggi sospesa - abbiano potuto votare questa nuova delibera” ha commentato Laura Arnetoli, presidente della commissione Trasparenza in viale Cambellotti. Il riferimento della pentastellata è alla dicitura della delibera del 2021 che recita: “In riferimento ai posteggi in rotazione presenti in piazza degli Alcioni e in via delle Rondini, il VI Gruppo Torri ha confermato il proprio parere contrario”.