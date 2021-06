Torre Maura: erba alta e il marciapiede scompare

Arbusti e erba incolta cresciuti a dismisura fino a coprire l’asfalto. Siamo in via Tobagi, a Torre Maura dove I marciapiedi sono letteralmente spariti. “Un degrado incredibile che costringe i pedoni a camminare in strada. È inaccettabile. Siamo davvero preoccupati che possa accadere una tragedia” ha commentato ai nostri taccuini Mariano Angelucci dell’associazione Roma Democratica.

L’assennza di manutenzione del verde in via Tobagi, nervo scoperto per gli abitanti di molte altre zone del territorio municipale, è stata segnalata oltre un mese fa dall’associazione. Gli attivisti hanno inviato un esposto alle istituzioni di viale Cambellotti – sede del sesto municipio – e alla polizia locale di Roma Capitale ma ad oggi non hanno ottenuto nessun riscontro.

E mentre la vegetazione aumenta, anche le richieste di intervento continuano. Nei giorni scorsi sono stati i giovani democratici del sesto a bacchettare l’amministrazione per l’assenza di sfalcio. Al coro si è unita anche Caterina Ingrassia (Pd): “Le azioni ordinarie non sono più contemplate in questo municipio, anche avere erba tagliata è diventato un lusso che forse non meritiamo”.