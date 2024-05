Appeso a testa in giù, manifesti choc a Torre Maura contro il presidente Nicola Franco

Un fotomontaggio con piazzale Loreto sullo sfondo e l’immagine del presidente del VI municipio, Nicola Franco, a testa in giù mentre, sorridente, saluta con la mano. Sopra la scritta: “Stop sgomberi + fasci appesi”. È quanto compare su un manifesto rinvenuto presso la stazione delle metro C di Torre Maura. Un gesto, sul quale indaga la Digos, che arriva pochi giorni dopo lo sgombero del “Centro sociale Torre Maura occupata”, lo scorso 7 maggio. Uno spazio occupato per 32 anni dove dovrebbe sorgere, in futuro, un presidio sanitario dell’Asl Roma 2.

La denuncia

Emanuele Licopodio, consigliere municipale della Lega, ha pubblicato un posto social nel quale si mostra il manifesto e si esprime solidarietà al presidente Franco. “Ecco la risposta dei “bravi ragazzi” che per 32 anni hanno occupato il centro sociale di Torre Maura, coccolati dai politici locali del Pd”. Nel manifesto si attaccano anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il questore, Carmine Belfiore, le forze dell’ordine e i giornalisti.

“Questa mattina nel quartiere di Torre Maura sono comparsi manifesti dove viene rappresentato il presidente del municipio Nicola Franco a testa in giù – scrive, in una nota, il capogruppo del Pd in VI, Fabrizio Compagnone - esprimiamo solidarietà e contrarietà a questo modo di fare. Siamo e saremo sempre per la democrazia e per uno vero stato di diritto. Ho già sentito il presidente per esprimere forte solidarietà e vicinanza, a lui ed a tutte le forze dell’ordine coinvolte”.

"Licopodio ha la memoria corta - afferma, a RomaToday, l'esponente del Gianfranco Gasparutto - il primo atto sul centro occupato era stato firmato da consiglieri del Partito democratico, durante la consiliatura del Movimento 5 Stelle. La casa della salute è stata finanziata dalla Regione dall’assessore Alessio D’Amato, con Nicola Zingaretti. Nei sopralluoghi fatti in passato io ero presente insieme a Nicola Franco. L’unico che non si è visto è lui. Quelle di Licopodio sono parole buttate al vento. Forse - conclude - sullo sgombero è mancata una fase di concertazione ma era necessario ripristinare la legalità".