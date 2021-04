Torre Maura: mamme all'opera per verniciare la ringhiera della scuola

L’intervento di riqualificazione alla scuola di via del Fringuello

Cristiana e Maura sono due mamme e vivono a Torre Maura, uno dei quartieri del sesto Municipio alla periferia est di Roma. La loro caratteristica? Mettersi a disposizione del quartiere per ripristinare il decoro, in questo caso a favore dei più piccoli. Già perché nei giorni scorsi, Cristiana e Maura hanno iniziato a riverniciare la ringhiera della scuola ‘G. Fattori’ di via del Fringuello, lasciata a metà alcuni mesi fa.

“La ringhiera esterna della scuola era di tre colori differenti, dopo varie interruzioni risalenti al passato, abbiamo deciso di provvedere noi alla sistemazione dei cancelli uniformando la tinta – ha spiegato Cristiana ai nostri taccuini – Per farlo ci siamo autotassate acquistando vernici e pennelli”. Le due donne, dopo aver avuto l’autorizzazione da parte della scuola, hanno iniziato il lavoro che porteranno a termine in breve tempo.

La loro azione è stata accolta con entusiamo anche dai residenti di Torre Maura, oltre che dai piccoli studenti della scuola di via del Fringuello: “In tanti si sono avvicinati con curiosità durante le ore di lavoro, qualcuno ci ha portato un caffè, qualcun altro un po’ di compagnia. Noi lavoriamo con piacere, perché vogliamo un quartiere più pulito e vogliamo vedere ultimate le opere iniziate” ha concluso Cristiana.