Torre Maura, il palazzo ex Isveur di via delle Cincie avrà un tetto nuovo e impermeabile

Lavori attesi da 40 anni sono realtà. Siamo su via delle Cincie a Torre Maura. Qui ci sono, come su via delle Alzavole, via dell’Usignolo, piazza delle Paradisee e via Codirossoni, palazzine popolari del Comune di Roma ex Isveur. Palazzi realizzati nel 1975 e che solo adesso potranno avere un tetto isolato e senza infiltrazioni.

Lavori

È infatti partito ufficialmente il cantiere per l’impermeabilizzazione e il rifacimento della parte superiore della palazzina di via delle Cincie, al civico 20. Risorse per Roma si occuperà della direzione dei lavori, finanziati con fondi del patrimonio. La durata dei lavori dipenderà soprattutto dalle condizioni meteo. Il tetto è in condizioni pessime, in alcuni appunti appare completamente sgretolato. Servirà quindi intervenire a più livelli per fare in modo che il palazzo non soffra più di infiltrazioni. Un problema ben noto dagli inquilini, che denunciano da anni le loro precarie condizioni abitative.

La storia dei palazzi

La costruzione delle case risale al 1975 nell’ambito di uno speciale piano casa realizzato con fondi della Comunità europea, gestite all’epoca dall’Istituto per lo sviluppo edilizio urbanistico (Isveur). Due anni più tardi sono state consegnate le prime chiavi. Sei palazzine, sette piani e due appartamenti per ogni piano: sono circa 460 i nuclei familiari che vivono a Torre Maura nell’area compresa tra via delle Cince, via dell’Usignolo, via delle Alzavole, piazzale delle Paradisee e via dei Codirossoni. Gli immobili sono gestiti da Roma Capitale, spesso sotto accusa da parte degli inquilini e del Comitato inquilini ex Isveur, per la manutenzione assente o quasi. In particolare, il problema è sempre stato quello delle infiltrazioni d’acqua che, pian piano, hanno invaso tutti gli appartamenti. Adesso i lavori in via delle Cincie dovrebbero fare da apripista per altri interventi analoghi negli altri palazzi ex Isveur.

“Continua l’importante impegno del Comune di Roma sul territorio di Torre Maura e del VI Municipio delle Torri – afferma a RomaToday il consigliere municipale dem, Maurizio Compagnone - siamo soddisfatti che nonostante ci siano delle difficoltà preesistenti si stanno portando risultati concreti ai cittadini. La strada è quella giusta ma è ancora molto lunga”.

“Sono felice soprattutto per le cittadine e i cittadini che tanto hanno sofferto in questi anni – ha scritto, in una nota, il consigliere capitolino Mariano Angelucci - felice perché, ancora una volta, stiamo dimostrando che la nostra amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri sta trasformando la nostra stupenda città. Saranno tanti gli interventi straordinari che nei prossimi tre anni faremo in tutta la città sulle case di edilizia pubblica perché tutti hanno diritto a vivere in modo dignitoso”.