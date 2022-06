Infiltrazioni e allagamenti, le case popolari a Torre Maura sono un disastro

Avevano iniziato a riverniciare un appartamento da poco assegnato quando la tubatura del riscaldamento ha ceduto allagando un'intera scala. Siamo all'interno delle palazzine popolari ex-Isveur, al civico numero 3 di piazzale delle Paradisee, a Torre Maura. In questi lotti, la manutenzione resta una chimera tra rabbia e indignazione di chi ogni giorno deve fare i conti con l'inventiva per sopravvivere. Già perché nello stesso comprensorio, in via delle Cincie un'altra scala è al buio da mesi e ogni sera un inquilino provvede a sistemare una lampadina di fortuna. "Ormai siamo in attesa che qualcosa accada, da queste parti non si vede nessuno e la manutenzione millantata non è ancora stata realizzata" ha commentato ai nostri taccuini Angela Barone, presidente del comitato inquilini ex-Isveur.

Solo pochi giorni fa, il guasto alle tubature di un appartamento di via delle Cincie ha compromesso la solidità delle pareti allagando il bagno. Un disagio che ha reso necessario picconare le mura per capire da dove provenisse il guasto. Prima ancora, il ramo di un albero si è spezzato cadendo su un'auto in sosta all'interno del cortile del comprensorio. Non solo, gli inquilini continuano a fare i conti con una perdita d'acqua in via dell'Usignolo.

Sì, in un particolare momento di siccità come quello che stiamo vivendo a Roma e nel resto del Paese, in cui l'invito alla prudenza non è mai abbastanza, nessuno degli addetti ai lavori interviene per riparare in maniera definitiva il guasto. Un guasto che, lo ricordiamo, va avanti da circa 9 mesi, eccetto un periodo di pochi giorni in cui è stato temporaneamente sistemato. Anche questa volta, gli inquilini delle case popolari, che pagano un canone di locazione e gli oneri accessori, dovranno autotassarsi per riparare i guasti come fanno ormai da anni?