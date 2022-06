Torre Maura, infiltrazioni alle pareti delle case popolari. Il comitato: "Siamo a rischio crollo"

Gli inquilini delle case popolari ex Isveur di Torre Maura sono esasperati. Nella mattina di martedì l'ennesimo disagio in una delle palazzine di via delle Cincie: le infiltrazioni, ormai decennali, hanno compromesso la solidità delle tubature e delle pareti, allagando il bagno, ed è stato necessario picconare per individuare l'entità del danno. Non solo. "Siamo a rischio crollo in alcune parti comuni degli stabili – ha commentato Angela Barone, presidente del Comitato Inquilini ex Isveur – Abbiamo chiesto soluzioni in Municipio ma la risposta è sempre la stessa, non ci sono fondi. E noi? Come facciamo? Abbiamo allertato anche i vigili del fuoco ma non compete a loro intervenire".

Nelle case popolari, gestite dal Comune di Roma, tra via delle Cince, via dell’Usignolo, via delle Alzavole, piazzale delle Paradisee e via dei Codirossoni, si vive sempre peggio. Sì, perché la mancata manutenzione negli ultimi decenni sta mettendo in ginocchio gli inquilini costretti quotidianamente a fronteggiare un'esigenza improvvisa. Dopo la caduta di un ramo su un'auto in sosta nel parcheggio delle palazzine e la perdita d'acqua in cortile durata oltre 8 mesi, le infiltrazioni hanno causato l'allagamento di un appartamento perchè hanno portato al guasto di una tubatura interna alla parete del bagno.

L'inquilina, disperata, ha prima allertato i vigili del fuoco e le istituzioni di prossimità, quindi il municipio, e poi ha cercato di individuare l'orgine del problema picconando la parete diventata, ormai, marcia a causa dell'acqua. Questo appartamento non è il solo ad essere in condizioni precarie: "Lo segnaliamo da tempo ma non interviene nessuno - ha Monja Ruggeri, consigliera del comitato inquilini ex Isveur di Torre Maura, spiegando che – Anche in giardino è tornata la perdita di acqua appena riparata". Intanto, nonostante le numerose segnalazioni, a mezzo mail e di persona, agli inquilini dell'ex Isveur non arrivano risposte concrete e la paura è sempre la stessa: "Rischiamo il crollo".