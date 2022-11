Il progetto "Alberi in rete", atto finale alla Mistica

Sabato 19 novembre 2022, presso via della Tenuta della Mistica - Capodarco, si inaugura la fine del progetto ‘Alberi in rete’, promosso dalla associazione giovanile Retake&You e sostenuto da Alberi in Periferia.

Il progetto riguardante la riforestazione urbana partecipata è stato vincitore del bando delle idee VitaminaG nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del dipartimento per la Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto di riforestazioni ha portato con sè momenti di socialità attraverso lo svolgimento di attività eco-creative, culturali, artistiche ed educative per sensibilizzare le nuove generazioni verso le tematiche ambientaliste. Sono stati realizzati vari incontri, tra quelli più seguiti il laboratorio di teatro ‘Imboschiamoci a teatro’ e lo ‘Balyayoga’ per bambini, lezioni di educazione ambientale e giochi educativi. Il modello di collaborazione ha proposto un legame stretto con il territorio soprattutto grazie alla partecipazione di diverse realtà nazionali e internazionali che hanno toccato con le mani il nostro progetto partecipando a varie attività come la pacciamatura, la messa a dimora, l’irrigazione e la cura degli alberi del progetto che hanno generato benefici anche sociali, educativi ed economici sul territorio. Nella giornata conclusiva sono in programma varie attività gratuite, tra cui il Kundalini yoga, coaching, poesia, teatro, un talk di zero rifiuti a scuola accompagnati da musica dal vivo. A fine giornata è prevista una parentesi culinaria curata dal Forno Roscioli Esquilino e da Redbull.

“Abbiamo superato le aspettative del progetto – dichiara Alejandra Alfaro Alfieri, Presidente di Retake&You - "Avevamo ipotizzato la messa a dimora di 200 alberi, ad oggi ne sono stati piantati 500 di varie specie. Per noi e per i nostri partner “Alberi in Periferia” rappresenta un grande successo. Durante l’anno sono stati i giovani a condurre le attività gratuite per i partecipanti. Concluderemo l’evento tutti insieme con un tour con l’agronomo Gerardo Fernández Medina, che ha curato sin dall’inizio il progetto con i nostri partner Alberi in Periferia, risultati essenziali per la realizzazione di tutto ciò che possiamo raccontarvi oggi”.