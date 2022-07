Torre Maura: il giardino sensoriale verrà ricostruito

Da un lato il dipartimento delle politiche sociali, dall’altro volontari e operatori. Tutti insieme hanno unito le forze perché il giardino sensoriale di via delle Rupicole, andato a fuoco sabato scorso, possa tornare presto a disposizione degli utenti disabili del Municipio VI e del resto del territorio. Nella mattina di lunedì anche un sopralluogo dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Roma che dopo l’incendio ha commentato: “Mi sono recata sul luogo per mostrare solidarietà e vicinanza ma soprattutto per ripartire e mettere in campo un’azione più organica anche per il resto del parco”.

Saranno il Comune e il Municipio a realizzare un intervento strutturato per riportare alla normalità il giardino sensoriale inaugurato a maggio scorso su iniziativa della Asl Roma 2 e del Dipartimento di Biologia dell’'Università di Tor Vergata, con attività di ortoterapia, giardinaggio e aromaterapia. Ma anche gli operatori e i volontari vogliono fare la loro parte. È per questo che hanno promosso una raccolta fondi per contribuire a realizzare lavori utili alla sistemazione dell’area, non appena la struttura incendiata sarà rimossa. ‘Aiutateci a vincere, ricostruiamo via delle Rupicole’ è il titolo del crowdfunding lanciato su piattaforma web, abbiamo partecipato alla progettazione del parco e condotto laboratori di ortoterapia, ci stiamo quattro volte a settimana abbiamo utenti sia della disabilità adulta che pazienti psichiatrici. Sfruttiamo l’orto per favorire la socializzazione con una terapia occupazionale – ha commentato Roberto Braglia, coordinatore dell’orto botanico dell’Università di Tor Vergata – Abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte di cittadini intenzionati a darci una mano. Pertanto, la raccolta fondi darà una risposta immediata in attesa degli interventi del Dipartimento”. Si stima che entro settembre il giardino sensoriale sarà ultimato.

“Abbiamo pensato di convocare una commissione congiunta di ambiente e sociale – ha commentato a Roma Today, Gianfranco Gasparutto, consigliere municipale del Pd – per rimettere insieme la comunità di via delle Rupicole anche con giochi e ripristinare l’utilizzo di una pompa sommersa”. A poche ore dall’incendio anche il minisindaco Nicola Franco si è recato al giardino sensoriale: si attiverà presso il dipartimento affinché l’area venga recintata e vengano installate videocamere di sorveglianza.