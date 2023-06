Da sabato 24 giugno a domenica 6 agosto nel municipio VI torna la seconda edizione dell’Estate alle Torri la manifestazione che proporrà spettacoli in sette quartieri della periferia est della Capitale.

Trenta artisti saranno coinvolti in quattordici spettacoli nei weekend dell'estate del sesto municipio con le esibizioni che toccheranno le zone di Torre Maura, Villa Verde, Due Colli, Nuova Ponte di Nona, Torrenova, Villaggio Falcone e Lunghezza. L'evento è stato fortemente voluto dall'amministrazione municipale per delle serate all'insegna della cultura, musica e spettacoli nel territorio.

Il programma

Lo show inizierà sabato a Torre Maura nell’area del mercato/parcheggio di via dell’Usignolo con la coppia i Sequestrattorie proseguirà il 25 giugno con Geppo (direttamente dalla Sveglia dei Gladiatori su Dimensione Suono Roma. Il weekend successivo l’evento si sposta a Villa Verde, nel centro polifunzionale di via Gagliano del Capo 30, con Oscar Biglia (1 luglio) e Nadia Rinaldi (2 luglio) con il suo recital su Roma. Ai Due Colli, nel centro del Comitato di Quartiere di Via Bulzi, andrà in scena un vero e proprio festival del varietà con i Carta Bianca (8 luglio) e Antonello Costa (9 luglio). Nel parco Leonardo Sinisgalli a Nuova Ponte di Nona vedremo Dani Bra (15 luglio) e direttamente da Striscia la Notizia Andrea Rivera (16 luglio). A Torrrenova in Via della Tenuta di Torrenova 20 si esibiranno Marko Tana (22 luglio) mentre il giorno successivo ci sarà una serata speciale dedicata al grande Franco Califano con Maurizio Mattioli (23 luglio) e la band di Alberto Laurenti, collaboratore e arrangiatore del maestro. La rassegna prosegue a Villaggio Falcone nell’impianto sportivo della ASD Ponte di Nona in Via Aldo Capitini snc dove lo stand up comedian Sergio Giuffrida (29 luglio) precederà il ritorno sul palco del grande artista del Seven Show con il suo famoso personaggio Er Modifica, Roberto Ranelli (30 luglio). Spettacoli finali a Lunghezza, negli spazi della parrocchia SS. Trinità in via Delle Cerquete 15, dove il monologhista conosciuto per Made in Sud Emiliano Morana (5 agosto) lascerà il giorno successivo il palco per la chiusura con il duo comico Marco & Mattia (6 agosto).

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e totalmente gratuiti.