Due murales celebrativi per i cento anni di Torre Maura

Per festeggiare i 100 anni di Torre Maura, il Comune di Roma ha aperto alla possibilità di realizzare due murales celebrativi del quartiere del sesto municipio che serviranno a migliorare il decoro urbano della zona.

Le opere saranno realizzate in due edifici:

uno in via Delle Cincie 28 nel quale dovrà essere riportata la scritta “Cento Anni di Torre Maura 1922/2022” e l’immagine della torre con sfondo scelto dall’artista. Tema saranno i cento anni di Torre Maura

il secondo edificio si trova in via delle Averle 3 avrà il tema "inclusione e solidarietà" e la scelta sarà libera dell'artista.

Per poter candidarsi alla realizzazione dei murales bisognerà inviare una Pec corredata di documento di identità in corso di validità, CV, opere significative e maggiormente rappresentative già effettuate, il bozzetto a colori delle due opere ideate, comprensivo di preventivo di spesa (massimo 18mila euro) e relazione tecnica entro le ore 12:30 del 31 Gennaio 2023, all' indirizzo: protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it inserendo in oggetto: "Avviso pubblico per murales per i 100 anni di Torre Maura".

Per la realizzazione delle opere non saranno prese in considerazione disegni che contengano marchi registrati, slogan ideologici, faziosi o politici o inneggianti all’illegalita?, che esprimano un messaggio che risulti non rispettoso della dignita? delle persone o offensivo.