Torre Maura, rifiuti e cassonetti bruciati non rimossi. I cittadini: “Mai così abbandonati”

“Non siamo mai stati così abbandonati”. I cittadini di Torre Maura, quartiere del sesto municipio, denunciano l’abbandono e il degrado tra le strade e la vicina stazione metro, anche di Torre Spaccata. Le segnalazioni inviate agli organi preposti sono rimaste, ad oggi, lettera morta.

I cassonetti strabordano di rifiuti, molti anche lasciati a terra per giorni. “In via del Fringuello, un cassonetto per raccogliere la carta è stato dato alle fiamme più di un mese fa, all’altezza del civico 36 e nonostante si sia stata inviata la segnalazione ad Ama, lo scheletro è ancora lì” ha detto Daniela, una residente di Torre Maura. Anche in via dell’Aquila reale i cassonetti sono spesso pieni con i rifiuti intorno.

E dal degrado non si salva neppure la strada che porta alla stazione metro di Torre Maura tra lattine, bottiglie di vetro e rifiuti sparsi in ogni dove, molti nascosti nella vegetazione. “Mi piange il cuore vedere il nostro quartiere ridotto così” ha concluso Daniela.