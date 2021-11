Torre Maura, le case del Comune cadono a pezzi: anche calcinacci in strada

Infiltrazioni alle pareti che creano chiazze di umidità, scrostano intonaco e costringono gli inquilini a vivere con bacinelle disseminate dentro casa per raccogliere l’acqua durante le giornate di pioggia. La pavimentazione dei terrazzi è distrutta, poche le mattonelle rimaste ancora intatte. Non solo. Nei giorni scorsi, dai balconi del civico 103 di via dell’Usignolo, si è staccata parte del cornicione finendo in strada da una discreta altezza.

“Per fortuna, in quel momento, non passava nessuno, altrimenti sarebbe stato davvero pericoloso. Non possiamo più continuare a correre questi rischi” ha commentato Angela Barone, presidente del comitato inquilini Isveur, di Torre Maura. Non c’è pace per gli abitanti delle palazzine popolari del Comune di Roma che già nei mesi scorsi hanno dovuto convivere con le cantine allagate da liquami. Gli inquilini da anni denunciano l’assenza di manutenzione agli appartamenti ubicati nel triangolo di via delle Cincie, via delle Alzavole e via dell’Usignolo.

“Il nostro comitato, insieme a ASIA-USB, denuncia da anni lo stato di degrado in cui versano centinaia di alloggi – detto Barone - Il Dipartimento Patrimonio ha fatto sapere che la copertura economica per la manutenzione ordinaria è terminata e ci sono ancora numerosi interventi in sospeso”. Ha concluso Barone: “Chiunque abbia governato questa città, ieri come oggi, non ha mai tenuto in conto la valorizzazione del patrimonio pubblico. Non ha mai investito nulla per risolvere le criticità che da anni affliggono la quotidianità degli inquilini”.