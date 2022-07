Torre Maura, la Regione risponde al Municipio: la 'casa della comunità' diventa possibile

Prima la proposta del Municipio Roma VI delle Torri, poi la risposta dell'Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 2: l'istituzione della 'casa della comunità' inizia a diventare un progetto possibile. All'interno della struttura, secondo le intenzioni di viale Cambellotti, anche una Centrale Operativa Territoriale (COT) e un consultorio pediatrico. "Sono molto felice di questo passo in avanti – ha commentato ai nostri taccuini Nicola Franco, minisindaco delle Torri – La sinergia tra le istituzioni è la giusta modalità di collaborazione per raggiungere obiettivi utili ai cittadini". E ha aggiunto: "Fino ad ora si trattava di una proposta, adesso esiste un atto ufficiale. Restituiremo i servizi sanitari al territorio".

La struttura è quella di via delle Averle, nel quartiere Torre Maura. Un tempo, i locali accoglievano l'allora sede dell'VIII Municipio, poi occupati, dovranno essere liberati affinché il progetto – avanzato a febbraio di quest'anno – diventi concretamente realtà. La necessità di dotare la zona di servizi sanitari è nata soprattutto con la nuova geografia dei confini territoriali. A seguito di referendum e poi delibera comunale, il quartiere Torre Spaccata (dotato di servizi per l'assistenza) è rientrato nel VII Municipio, lasciando orfano 'Le Torri'.

Nei giorni scorsi, la risposta dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio al minisindaco Nicola Franco ha dato avvio all'iter burocratico. Nel testo si legge che con i locali liberi e i finanziamenti regionali, l'immobile di via delle Averle sarà inserito nel progetto 'Potenziamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale secondo il PNRR'. Dalla Regione anche la specifica che la struttura di via Averle ingloberà il consultorio di via delle Canapiglie, in caso di nulla osta dall'ufficio tecnico.