A Torre Maura da più di sessant'anni: la cartoleria Guidi è la prima “bottega storica” di Roma est

“Siamo ufficialmente bottega storica del Comune di Roma, la prima e unica del municipio VI. Ringraziamo tutti i nostri amici e clienti perché il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile solo grazie al vostro affetto”. Con queste parole, Elisa, Claudio e Marina annunciano l’importante riconoscimento: la cartoleria Guidi è stata riconosciuta come ‘bottega storica’, è la prima della periferia est di Roma.

Una bottega storica a Roma est

L'attività commerciale sin dal lontano 1958 si trova in via dell’Airone, a Torre Maura, e nonostante alcuni interventi di restyling e di ammodernamento degli spazi, continua ad essere un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. Ed è stato proprio con loro che la famiglia Guidi ha voluto festeggiare questo prestigioso obiettivo.

Una storia lunghissima

Da Marcella a Giocondo (che tutti conoscono come Dino) fino a Claudio e Marina: tre generazioni di commercianti e una storia – quella della famiglia Guidi – che inizia nei primi anni ’50. A quel tempo Marcella, già appartenente ad una famiglia di commercianti, aveva aperto in via dell’Airone un negozio di alimentari che poi aveva trasformato in una cartoleria, un servizio che al quartiere mancava. Da allora la cartoleria è diventata un ‘appuntamento fisso’ per gli abitanti del quartiere e con una superficie di 120 metri quadri continua a vendere prodotti di nicchia – ‘belle arti’ – e prodotti commerciali.

La bottega durante la pandemia

Abbiamo raccontato la loro storia nel 2018, in quel periodo la cartoleria compiva 60 anni. L’abbiamo rincontrata due anni più tardi, nell’aprile del 2020. Era da poco scoppiata la pandemia e Claudio, insieme alla sua famiglia, si è reso protagonista di un gesto solidale regalando un tubetto di colla ai clienti - durante le consegne – e un biglietto con scritto “All’interno del pacco che vi abbiamo consegnato troverete un piccolo omaggio, un tubetto di colla a rappresentare il collante che in questo momento tiene unita l’Italia”.

Auguri, Cartoleria Guidi!