Crollano i frontalini dei balconi nelle case popolari. Gli inquilini: “Noi, ignorati come sempre”

Sono crollati i frontalini dei balconi nelle palazzine popolari di Torre Maura. A tutela degli inquilini e dei passanti, però, non è stato messo in atto nessun intervento se non la recinzione dell’area interessata. “Veniamo sistematicamente ignorati quando segnaliamo i disagi al Comune, come se appartenessimo ad un’altra città, o un altro stato. Ci siamo stancati, tutto questo sta diventando deprimente” ha detto al nostro giornale Monja Ruggeri del comitato Inquilini ex-Isveur di Torre Maura, nel Municipio Roma VI delle Torri.

Lo stato in cui versano i frontalini dei balconi e quelli dei portoni, nel comprensorio comunale di Torre Maura, lo abbiamo già raccontato nei giorni scorsi. Gli immobili di via dei Codirossoni, come quelli di via delle Alzavole, sono deteriorati a tal punto che le impalcature di ferro sono fuoriuscite dal cemento. Le palazzine, sei in tutto, sono state costruite con fondi europei nel ’75 e inizialmente sono state gestite dall’Istituto per lo sviluppo edilizio urbanistico (Isveur), poi dal Comune di Roma.

Nell’area compresa tra via delle Cince, via dell’Usignolo, via delle Alzavole, piazzale delle Paradisee e via dei Codirossoni vivono all’incirca 460 nuclei familiari, costretti a fare i conti con la mancata manutenzione degli immobili. Non di rado gli appartamenti vengono interdetti su indicazione dei vigili del fuoco a causa di infiltrazioni. “Tutto questo sta diventando molto deprimente. Che cosa dovremmo fare per farci ascoltare? Passare alla protesta? – hanno detto dal Comitato – Paghiamo i canoni di locazione ma non abbiamo nessun beneficio?”.