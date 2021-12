Il frontale di un vecchio bus diventa una natività a San Pietro

Il cruscotto di un vecchio bus è diventato una delle 126 natività esposte tra il colonnato di piazza San Pietro. L’idea è di Daniele Monni, abitante di Torre Maura e carrozziere al deposito Atac di Tor Sapienza. “Anche i pastori sono storici, erano conservati in rimessa dagli anni Ottanta” ha spiegato ai nostri taccuini.

Qualche anno fa, Daniele – appassionato di restauro – ha ritrovato nel magazzino del deposito dei bus a Tor Sapienza la parte anteriore di un vecchio Inbus U210. “L’ho sistemato e ho pensato di renderlo una natività – ha raccontato Monni – Così ho recuperato i pastori che altri autisti, oggi in pensione, hanno custodito per anni e ho realizzato un piccolo presepe sul cruscotto con elementi del 972”. L’iniziativa ha fatto velocemente il giro della città tanto da giungere in Vaticano. “A giugno mi hanno contattato e mi hanno chiesto di esporlo a piazza San Pietro – ha aggiunto – Così ho iniziato a restaurarlo, in accordo con l’azienda, l’ho riverniciato con i colori moderni dei mezzi Atac e ho allestito la natività”.

Monni ha lavorato fuori dagli orari di servizio, iniziando a curare il progetto fin da settembre. “Spesso mi ha dato una mano anche Mario Scipioni, un giovane meccanico che lavora con noi da poco e che nonostante abbia tanti impegni si è prodigato per il progetto” ha aggiunto l’artista. Prima dell’inaugurazione di domenica, con monsignor Fisichella, il frontale del bus è stato trasportato da Daniele e altri colleghi che lo hanno sistemato tra le colonne del Bernini dove tutti possono ammirarlo insieme ad altre opere. Sono 126 i presepi esposti, provenienti da varie nazioni in Europa, come Germania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia e Croazia e dal mondo, tra cui Kazakistan, Perù, Indonesia, Uruguay, Colombia e Stati Uniti. Molte di queste Nazioni sono rappresentate dalle rispettive Ambasciate presso la Santa Sede, che si sono incaricate di promuovere l’evento nei vari Paesi.