Una targa e la riqualificazione del parco, il VI Municipio ricorda Antonio De Falchi

Una targa commemorativa nel parco che verrà riqualificato. Una promessa ufficiale fatta, peraltro, di fronte ai parenti di Antonio De Falchi, ucciso 35 anni fa, ad appena 18 anni, mentre andava a vedere una partita della Roma allo stadio San Siro a Milano.

Il consiglio municipale del Sesto, convocato in seduta straordinaria, ha infatti approvato, all’unanimità, un ordine del giorno che ha visto come primo firmatario Flavio Mancini. Un documento sottoscritto, poi, anche dagli altri della minoranza ed approvato da tutti i consiglieri. L’iniziativa mira al recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del parco intitolato ad Antonio De Falchi a via di Torre Maura con l’apposizione di una nuova targa commemorativa: attualmente c’è solo una scritta, con spray nero, lungo uno dei muri. L’area verde, infatti, è in stato di abbandono da decenni ed appare, ormai, quasi un insulto alla memoria del giovane tifoso. Ora, con questa mozione e l’impegno del Campidoglio, il parco potrà diventare veramente un punto di ritrovo nel quartiere di Torre Maura.

Al consiglio, come anticipato, hanno partecipato anche la sorella e la cognata di Antonio De Falchi. Presente, anche, il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia. “Praticamente nessuno sapeva che esisteva un parco intitolato ad Antonio De Falchi – spiega, a RomaToday, Flavio Mancini – a quanto pare l’intitolazione risale al 2009 ma non è mai stato fatto nulla di ufficiale. Io faccio parte di quella curva – continua - Antonio è stato celebrato sempre dal suo popolo ma mai dalle istituzioni. Io oggi le rappresento e per me è un orgoglio ricordarlo. Vogliamo che il parco esprima i valori di integrazione, sport e passione, rigettando con forza la violenza di qualsiasi genere”.

In una prima fase, adesso, si farà una bonifica del parco e l’apposizione della targa. Poi verrà organizzata una cerimonia per scoprire la targa insieme a scuole ed associazioni sportive del territorio. “Lavoreremo al reperimento di fondi per installare anche dei giochi” ha sottolineato Mancini.

“Un dovere morale esserci in rappresentanza dell’Assemblea capitolina, condividendo e sostenendo l’ordine del giorno a prima firma del consigliere Flavio Mancini – ha dichiarato, in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli - ringraziamo il consiglio del Municipio VI per questo importante atto che lega per sempre Antonio al suo territorio. Attraverso la sua storia, vogliamo che tanti prendano coscienza che il calcio è solo sport, aggregazione e divertimento, rispetto e non violenza. Dobbiamo assumerci la responsabilità affinché lo sport e il calcio rappresentino soltanto passione, emozione e vita. Lo dobbiamo ad Antonio, alla sua famiglia, alla sorella Anna, ai suoi amici, all’intera comunità, ma soprattutto ai tanti giovani e sportivi. Non si può morire per l'amore per la propria squadra del cuore, nessuna rivalità può giustificare qualcosa di simile”.