Un ramo si spezza e finisce su un'auto: tragedia sfiorata a Torre Maura

Un ramo si è spezzato finendo su un'auto parcheggiata all'interno del cortile condominiale. Siamo in piazzale delle Paradisee, nel quartiere Torre Maura, dove sorge il comprensorio di edilizia residenziale pubblica. “Questo è uno spazio utilizzato spesso anche dai bambini impegnati a giocare, e se fosse accaduta una tragedia?”. A chiederlo è Angela Barone, presidente del comitato inquilini ex-Isveur che ha inviato richiesta al dipartimento Ambiente del Comune di Roma affinché vengano realizzati interventi di manutenzione del verde.

Dopo la costruzione delle palazzine – avvenuta intorno agli anni '70 – nell'ambito di uno speciale 'piano casa' con i fondi della Comunità europea e la gestione dell'Istituto per lo sviluppo edilizio urbanistico, gli edifici sono entrati a far parte del patrimonio comunale. Nonostante questo, negli anni, la carenza di interventi manutentivi ha creato numerosi disagi agli inquilini. Basti pensare che nelle giornate di pioggia, le infiltrazioni dal tetto raggiungono anche i piani intermedi degli stabili, rendendo inutilizzabili anche intere stanze. Nei giorni scorsi è stata riparata una tubatura che da 8 mesi causava un dispendio notevole di acqua.

La manutenzione del verde non è compresa negli oneri accessori che gli inquilini pagano ogni mese insieme al canone di locazione, ed è per questo che in più occasioni, il comitato ha chiesto di poter inserire questa voce all'interno della spesa. “Non abbiamo mai avuto risposte favorevoli e pertanto siamo costretti a provvedere da soli agli interventi, con l'attivazione di collette” ha aggiunto Angela Barone. Dal comitato Inquilini ex-Isveur, infine, la denuncia: “Se nelle case di gestione Ater gli interventi di manutenzione sono visibili, non si può dire lo stesso per le case a gestione comunale”.