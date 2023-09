Tor Bella Monaca, i volontari occupano e ripuliscono la piazza di spaccio

Il prossimo appuntamento a Villaggio Falcone, altro luogo caldo della periferia romana e del VI municipio. La “carovana della legalità”, dopo aver fatto tappa a via Santa Rita da Cascia, continuerà la sua corsa attraverso le zone più difficili delle Torri. Sabato 16 settembre volontari e semplici cittadini del sesto si sono ritrovati in strada per ripulire quella strada che dista pochi metri dal luogo dell’omicidio di Daniele di Giacomo, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 settembre. Una giornata dedicata al decoro ma, soprattutto, al risveglio sociale.

In strada anche la volontaria ferita

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Torpiùbella, ha visto la partecipazione anche del minisindaco Nicola Franco e di tanti volontari, compresa Maricetta Tirrito. Quest’ultima aveva partecipato ad un’altra giornata di pulizia ma era stata aggredita in pieno giorno da dei pusher, riportando la frattura del braccio. Un qualcosa che non l’ha scoraggiata dal partecipare sabato scorso insieme, ovviamente, al prete anti spaccio Don Antonio Coluccia. È sceso in strada a dare una mano anche “Gabino”, la mascotte del VI municipio. Una giornata, insomma, che non è servita solo a ridare decoro ad uno spazio. L’obiettivo era occupare una piazza di spaccio per almeno una mattinata per lanciare un messaggio: la comunità di Tor Bella Monaca non accetterà passivamente la situazione del quartiere.

Zona abbandonata

Forse sarebbero serviti degli scatti del “prima e dopo” ma anche così si capisce benissimo in quale situazione di estremo degrado versasse l’area di via Santa Rita da Cascia. Migliaia di buste volate via dal vicino mercato avevano creato una distesa di plastica dove, invece, ci dovrebbe essere l’erba. L’unica parte vivibile è quella gestita dall’associazione Torpiùbella.

Risveglio del bene e del male

Come detto, all’appuntamento dello scorso sabato era presente anche l’attivista antimafia Tiziana Ronzio che oggi, lunedì 18 settembre, verrà sentita a Ostia dalla commissione periferie della Camera insieme a Don Antonio Coluccia. Secondo Ronzio, quello che è accaduto nelle ultime settimane “sta dando un risveglio a tutti, nel bene e nel male. Il nostro compito, adesso, è continuare ad insistere su questa strada, far capire che è possibile avere e vivere in un quartiere diverso. Come associazione non ci siamo mai arresi e siamo sempre stati in prima linea. Quello che facciamo noi attira l’attenzione ed abbiamo avuto un buon riscontro. Ora dobbiamo capire come trasportare questa energia in altri luoghi. Vogliamo coordinarci col Municipio per gestire al meglio giornate come questa”. Una cosa, però, è certa. Questi interventi dei volontari non possono diventare la norma: “Serve dare un segnale – riprende Ronzio - bisogna dare continuità a queste azioni. Abbiamo tracciato la rotta, ora tocca alle istituzioni continuare su questa strada”.

Il minisindaco Franco, in una nota, ha voluto ringraziare tutti gli intervenuti “per aver messo a disposizione il loro tempo e le loro energie per venire in aiuto a chi in questa zona ci abita e spesso non se ne prende cura. Eravamo tantissimi fra associazioni, comitati di quartiere, semplici cittadini, consiglieri di maggioranza e opposizione del municipio, Croce Rossa municipale, gruppo scout, tutte le forze dell’ordine presenti e il nostro mitico Gabino. Quando ti rendi conto che anche l’ultimo baluardo dell’indifferenza, piano piano, sta cadendo giù, senti che stai percorrendo la strada giusta”.