A Villaggio Breda i topi banchettano con la spazzatura tra le strade del quartiere. Siamo nella periferia est della città, a ridosso della via Casilina, nel territorio del sesto municipio Torri. Gli abitanti del quartiere hanno denunciato la presenza di ratti, soprattutto in prossimità della scuola di via Ercole Marelli scattando foto anche a topi morti: “Non è possibile continuare a tollerare tutto questo”.

Nei giorni scorsi, anche il comitato ha inviato richiesta di intervento a esponenti politici del Municipio e del Comune: “A nome dei cittadini ci chiediamo se vi rendete conto di dove ci state facendo vivere”. A luglio, è ancora da via Ercole Marelli che gli attivisti del comitato hanno inviato denuncia al Municipio per la presenza di ratti. Un disagio causato soprattutto dalla mancata raccolta della spazzatura, lungo le strade di Villaggio Breda che ha il sistema di raccolta porta a porta.

“Siamo sommersi da rifiuti che sono la causa di queste presenze e con il caldo di questi giorni c'è un forte odore di materiale organico putrefatto. Vi chiediamo di trovare una soluzione” ha concluso Virgilio Consoli, del comitato di quartiere rivolgendosi alle istituzioni.