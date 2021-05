Villaggio Breda: mamma con i suoi due bambini sgomberata da una palazzina Ater

È una storia di emergenza abitativa quella andata in scena mercoledì mattina in piazza Erasmo Piaggio, cuore del quartiere Villaggio Breda, nella periferia est del sesto municipio. Una mamma e i suoi due bambini, uno di pochi mesi, sono stati sgomberati da un appartamento occupato anni fa.

La rinuncia all'alloggio nel 2014

La storia viene da lontano: era il 2014 quando la legittima assegnataria dell’alloggio Ater di Villaggio Breda ha rinunciato all’appartamento perché l’immobile necessitava di interventi, tra le altre cose mancava la caldaia. “E’ stato in quel momento che, con l’appartamento vuoto, la mamma con i due bambini per questione di necessità ha occupato – ha spiegato Maria Vittoria Molinari, di Asia-Usb – L’assegnataria però non andando ad abitare in quell’appartamento non ha potuto prendere la residenza e ha fatto ricorso per tornare nel diritto di avere l’assegnazione”.

Lo sgombero di una donna e due minori

La sentenza del tribunale ha stabilito che l’appartamento spetta a lei e nella mattina di mercoledì gli occupanti senza titolo sono stati sgomberati. “Perfino una rappresentante delle forze dell’ordine si è sentita male durante le operazioni ed è andata via, non si può parlare di giustizia sociale se ci si ferma sulla linea del diritto” ha concluso Molinari. Per la mamma con i due bambini non è stata trovata nessuna soluzione alloggiativa alternativa.

“Ho assistito alla scena cercando di capire cosa stesse accadendo e soprattutto cosa si sarebbe potuto fare per evitarlo – ha commentato Nella Converti, assemblea nazionale Pd - Non si possono lasciare sole e senza tutele le persone con fragilità sociale ed economica, ma le istituzioni devono farsene carico molto prima di arrivare a questo”. Ha concluso: “Continuare a far finta che non ci sia nella nostra città un’emergenza abitativa da affrontare in modo strutturale porta ad una guerra tra poveri e ad una madre ed i suoi bambini che si ritrovano senza la loro casa”.