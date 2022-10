Il nuovo look delle palazzine di Villaggio Breda

Dal rifacimento dei viali e dei muretti alla riverniciatura delle facciate, oltre al lastrico solare e alle caldaie. Sono questi gli interventi di manutenzione che la Regione Lazio ha eseguito nel comprensorio delle case popolari Ater di Villaggio Breda, Municipio Roma VI, nella periferia est di Roma. “Abbiamo visitato le palazzine rigenerate, che potranno garantire maggiore qualità residenziale, continuando così a restituire dignità e attenzione a tutti i quartieri della città” ha commentato Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio.

Nei mesi scorsi, la riqualificazione delle palazzine dello storico quartiere situato a ridosso della via Casilina aveva creato non poche polemiche tra gli abitanti di Villaggio. Pomo della discordia tra i bredaroli e Ater erano i colori fluo scelti dall’ente per riverniciare le facciate. Un braccio di ferro che ha portato a un accordo avvenuto dopo vari incontri: i colori sarebbero rimasti gli stessi ma con tonalità pastello. Il rifacimento delle case popolari che si diramano da piazza Erasmo Piaggio, in considerazione anche della riqualificazione energetica, ha comportato un investimento regionale di 700mila euro.

Gli interventi hanno interessato gli edifici 3 e 4 del V lotto in via Stefano Breda e hanno riguardato il rifacimento dei lastrici solari e delle facciate, insieme alla messa in sicurezza e al ripristino dei camminamenti e dei muretti perimetrali. È stato rifatto l'impianto elettrico ed è stato sostituito l'impianto termico centralizzato con caldaie a condensazione autonome in ogni singolo alloggio. “In pochi mesi è stato completato un altro importante intervento di riqualificazione edilizia e di efficientamento energetico nei complessi Ater della periferia di Roma” ha concluso Valeriani a margine del sopralluogo.