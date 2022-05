L'Ater cambia colore a Villaggio Breda: anche la Politica contro l'ente

“Interrompete i lavori affinché non venga distrutta l’identità storica del quartiere”. E’ questo l’appello contenuto in una lettera che il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, ha lanciato alla Regione Lazio e all’Ater, in quanto proprietari degli immobili di Villaggio Breda. Nel quartiere, a ridosso della via Casilina, è in corso la riqualificazione delle facciate alle palazzine popolari, e gli interventi hanno provocato rabbia e indignazione tra gli abitanti che vorrebbero conservare i colori originari delle facciate.

A commentare quanto sta avvenendo nella periferia est della Capitale anche la presidente del consiglio comunale, Svetlana Celli: "I lavori di riqualificazione delle palazzine Ater di Villaggio Breda, storico quartiere nel Municipio VI, devono rispettare i criteri estetici che hanno da sempre caratterizzato l’identità e lo sviluppo di questi luoghi. Sono certa che, attraverso il confronto con la direzione dei lavori, possa essere trovata una soluzione tecnica adatta e condivisa che tenga conto delle segnalazioni dei residenti in merito ai colori scelti per tinteggiare le facciate".

Per ora è stato utilizzato il colore celeste sulle facciate delle palazzine che da decenni, invece, sono tinte di giallo ocra. Siamo a Villaggio Breda, un quartiere fondato circa 80 anni fa, intorno alla fabbrica Breda da cui, per l’appunto, eredita il nome. La conformazione urbanistica e architettonica di Villaggio, lo rende assolutamente unico nel panorama dell’edilizia residenziale pubblica: palazzine basse, tutte uguali, incastonate nelle viuzze che circondano piazza Erasmo Piaggio. Gli interventi di riqualificazione messi in atto da Ater però hanno fatto storcere il naso a chi in questi lotti vive da sempre.

Tante le rimostranze dei cittadini che – soprattutto attraverso i gruppi social del quartiere – stanno manifestando disapprovazione fino a programmare proteste per farsi ascoltare. Su invito del comitato di quartiere, nella mattina di venerdì, a Villaggio Breda è atteso il direttore dei lavori: con lui i cittadini avvieranno un dialogo. Anche nel vicino quartiere Tor Bella Monaca, sulle facciate delle torri a gestione dell’ente regionale, sono stati realizzati i lavori. In viale Santa Rita da Cascia, ad esempio, una torre è stata riverniciata con il colore giallo.

Sulla vicenda anche il consigliere regionale Emiliano Minnucci e la presidente della commissione politiche sociali del Comune di Roma, Nella Converti. "Nel corso di tali interventi riteniamo essenziale che si rispetti non solo l'idea architettonica ed estetica che ha contraddistinto la creazione di un luogo come Villaggio Breda, ma anche la forte e radicata identità in cui si è riconosciuta e che nel corso degli anni ha visto stratificarsi la comunità che abita quei luoghi". Hanno aggiunto "Ci siamo attivati presso l'Ater per mettere in contatto l’ente con i cittadini che nei giorni scorsi ci hanno sollevato il problema. Dall’ ente sono arrivate rassicurazioni circa la volontà di aprire un dialogo per arrivare ad una soluzione, il più possibile condivisa".